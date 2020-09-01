"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций и ADR Газпрома до "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $3,20 за штуку, депозитарных расписок - $6,40 за штуку.

"Восстановление котировок фьючерсов на газ приобретает все более выраженный характер. Контракты с исполнением в декабре 2020 года подскочили в цене до $172 за тысячу кубометров (рост на 19% относительно начала августа), а более длинные фьючерсы на декабрь 2022 года торгуются по цене $200 за тысячу кубометров против $189 за тысячу кубометров в начале августа. Плюс к этому руководство "Газпрома" заявило о твердом намерении выплатить дивиденды в этом году, даже если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит установленный порог в 2,5x. Мы расцениваем такие планы компании как позитивную новость. Скорректировав модель оценки компании с учетом последней макроэкономической статистики и динамики фьючерсов на газ, а также финансовых результатов "Газпрома" за второй квартал 2020 года и его операционных показателей, мы считаем, что дивидендная доходность акций компании составит 4,3% в 2020 году и 6,9% в 2021 году", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 6,40 (текущая цена - 4,87), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (для акций, цены в долларах США) - 3,20 (текущая цена - 2,46), рекомендация - покупать.