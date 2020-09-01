Продолжение роста цен рублевых облигаций наиболее вероятно в ближайшие дни - Промсвязьбанк

Спрос на российские гособлигации активизировался на фоне общего повышения аппетита глобальных инвесторов к риску развивающихся стран, и в ближайшие дни ожидается продолжение роста цен рублевых облигаций, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Инвесторы ожидают, что мягкая монетарная политика ФРС обеспечит приток дешевой долларовой ликвидности, и это в свою очередь позволит валютам и Центробанкам развивающихся стран чувствовать себя более уверенно, - указывают аналитики банка. - Также оптимизм инвесторов в отношении гособлигаций ЕМ поддержали данные по восстановлению в августе деловой активности в Китае. Из внутренних событий отметим улучшение прогнозов по российской экономике на 2020 – 2021 гг. со стороны МИНЭКа. Одновременно с более быстрым восстановлением ВВП ведомство прогнозирует, что среднегодовая инфляция в 2021 г. составит 3,6%, что ниже таргета ЦБР". По мнению аналитиков Промсвязьбанка, отставание инфляции от цели выступает в пользу сохранения ключевой ставки на низком уровне, что позитивно для инвесторов в классические длинные рублевые облигации.

"Учитывая солидную премию в доходности 10-летних ОФЗ к ключевой ставке (183 б.п.) и прогнозируемой инфляции на 2020-2021 гг. (248 б.п.), а также ослабление рисков девальвации рубля, ожидаем увидеть продолжение роста цен рублевых облигаций в ближайшие дни. Целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 6% годовых". - прогнозируют в банке.