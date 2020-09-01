Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 1 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-73,77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,68 руб./$1 (-40 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,29 руб./EUR1 (-8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,14 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,59 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет к доллару и евро на старте торгов в первый день месяца, корректируясь вверх после сильной просадки накануне благодаря уверенно дорожающей нефти и усилению спроса на риск со стороны мировых инвесторов. Позитивные настроения игроков обеспечены данными макроэкономической статистики из Китая и надеждами на продолжение стимулирующей политики ведущими центробанками мира.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Индикатор увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

Цены на нефть растут во вторник на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК выросла на 1,13% - до $45,79 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,1% - до $43,08 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.