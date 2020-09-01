Группа ПИК остается фаворитом в секторе - "Атон"

Результаты Группы ПИК за 1П20 ПО МСФО представляются аналитикам "Атона" сильными и демонстрируют уверенные темпы роста и высокую рентабельность, говорится в комментарии инвесткомпании. Группа ПИК остается фаворитом "Атона" в секторе.

Выручка увеличилась на 33,7% г/г до 138,5 млрд руб., из которых 77% пришлось на продажи недвижимости и 23% - на новые направления бизнеса. Показатель EBITDA подскочил на 81,4% до 27,5 млрд руб., а скорректированная рентабельность EBITDA составила 19,8% (против 14,6% в 1П19). Чистая прибыль выросла на 87,1% до 18,0 млрд руб. FCF составил -24,6 млрд руб. против -30,4 млрд руб. в 1П19. Корпоративный чистый долг оказался отрицательным, составив -21,9 млрд руб., отмечается в комментарии "Атона".