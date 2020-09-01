Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 51,1 пункта, оказавшись выше критической отметки впервые более чем за год - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2020 года вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле, оказавшись выше критической отметки впервые более чем за год, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Между тем, как отмечается в обзоре, рост деловой активности в промышленных секторах РФ в августе был незначительным, хотя и соответствовал общему уровню в данной серии.

На фоне дальнейшего ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и возобновления операций у клиентов российские компании промышленных секторов зарегистрировали третий последовательный рост объемов производства, который в целом был устойчивым и самым высоким с марта 2019 года. Некоторые компании сообщили, что увеличение объемов производства было вызвано усилением спроса.

Российские производители зафиксировали в августе рост объемов новых заказов в связи с привлечением новых клиентов и усилением потребительского спроса. Хотя и незначительное, но увеличение объема новых заказов было максимальным с апреля 2019 года. При этом новые экспортные заказы сокращались самыми медленными темпами с мая 2019 года.

Как показал опрос, производственные предприятия РФ в августе зарегистрировали усиление роста производственных затрат. Более высокие операционные расходы обычно были связаны с повышением цен у поставщиков и неблагоприятным обменным курсом, что привело к росту цен на импортные товары. Темпы инфляции были самыми высокими за четыре месяца и в целом существенными. Компании имели возможности повысить отпускные цены в середине третьего квартала, но темпы роста были скромными и одновременно самыми высокими за три месяца.

Объемы закупок сырья выросли незначительно впервые с августа 2019 года на фоне увеличения притока новых заказов. Тем временем заметное падение сырьевых запасов было связано с повышением производственных потребностей, поскольку компании использовали запасы для выполнения заказов. Остатки готовой продукции также упали на фоне своевременных отгрузок продукции.

Число рабочих мест в обрабатывающих секторах РФ в августе сократилось на фоне сложной ситуации со спросом, однако минимальными с марта 2020 года темпами. В то же время темпы снижения объемов незавершенных заказов замедлились.

Деловые ожидания несколько ухудшились в августе, но оптимизм остался устойчивым. Компании связывают позитивные настроения с надеждами на рост клиентского спроса и восстановление экономики.

"Наш текущий прогноз указывает на сокращение промышленного производства на 6,5% в годовом исчислении, при этом ожидается, что объем производства вырастет на 2,9% в 2021 году. Это говорит о том, что любое восстановление в обрабатывающем секторе может быть затянуто, если спрос не будет набирать обороты", - прокомментировал результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.