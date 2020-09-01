"Атон" подтвердил долгосрочный позитивный взгляд на Газпром и ждет улучшения финрезультатов во II половине текущего года, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании Анны Бутко и Марии Федоровой.

"Мы подтверждаем долгосрочный позитивный взгляд на Газпром и ждем улучшения результатов во 2П20. Хотя мы предполагаем, что Газпром в 2020 превысит пороговый уровень долговой нагрузки, предусмотренный дивидендной политикой (чистый долг/EBITDA 2.5x), мы считаем, что компания продолжит придерживаться своей дивидендной политики и постарается не опускать коэффициент выплаты ниже предусмотренных ею 40% от скорректированной чистой прибыли за 2020 (дивидендная доходность должна составить 5%)", - отмечают эксперты "Атона".