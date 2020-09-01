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01 сентября 2020 года 09:30

Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет

Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в последний день лета "в минусе", при этом Nasdaq Composite обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года.

Dow Jones в минувшем месяце увеличился на 7,6%, S&P 500 - на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

За последние пять месяцев Dow Jones подскочил на 29,7% - самое существенное повышение за данный период с июля 2009 года. Рост S&P 500 составил 35,4%, что стало максимальным пятимесячным увеличением с октября 1938 года. Nasdaq взлетел на 52,9% - наилучший показатель с марта 2000 года, по данным Dow Jones Market Data.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

"В течение следующих восьми недель у нас будет множество объявлений о вакцине. Если все они будут положительными, это превзойдет все новости", - полагает главный рыночный аналитик Prudential Financial (SPB: PRU) Куинси Кросби.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

"Мы ожидаем, что целевая ставка по федеральным фондам останется неизменной как минимум в ближайшие три года", - говорится в сообщении Julius Baer.

"ФРС подтвердила, что ставки будут низкими надолго, насколько хватит глаз, - сказал руководитель отдела Aberdeen Standard Investments Ричард Данбар. - Наряду с этим подтверждением дешевых денег и низких ставок мы только что пережили сезон отчетностей, который в США оказался намного лучше, чем предполагалось".

В понедельник начались торги акциями Apple Inc. (SPB: AAPL) и Tesla Inc. (SPB: TSLA) после сплита. Цена бумаг Apple выросла на 3,4%.

Капитализация Tesla за день подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов. Объем сделок составил 115,1 млн акций по сравнению со средним показателем в 73,4 млн.

С 31 августа акции Exxon Mobil (SPB: XOM), Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Raytheon Technologies Corp. были выведены из расчета индекса Dow Jones в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Вместо них в состав индикатора включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen (SPB: AMGN) и промышленно-технологической корпорации Honeywell International (SPB: HON).

Котировки акций Exxon Mobil по итогам торгов снизились на 1,8%, Pfizer - на 0,3%, Honeywell International - на 1,7%, Raytheon Technologies - на 2%. Между тем бумаги Amgen подорожали на 0,1%, Salesforce.com - на 0,6%.

Наиболее существенно среди компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, опустилась стоимость медийной компании Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,7%, авиакосмической Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,3%, а также банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 223,82 пункта (0,78%) - до 28430,05 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 7,7 пункта (0,22%), составив 3500,31 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 79,82 пункта (0,68%) - до 11775,46 пункта.

Цены на нефть растут во вторник на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК во вторник составляет $45,75 за баррель, что на $0,47 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,56 (1,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,39 (0,92%) - до $43 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,8%).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

"Рынок занимает выжидательную позицию, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнс. - При том, что некоторые индикаторы указывают на замедление темпов восстановления спроса на нефть и увеличение предложения, в ближайшие пару месяцев мы, возможно, увидим понижательный тренд на нефтяном рынке".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник на фоне оптимистичных статистических данных из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса.

Индикатор увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четыре месяца подряд.

Подындексы производства и новых заказов в августе вновь повысились, и впервые в 2020 году был отмечен рост экспортных заказов, сообщает Caixin. Индикатор занятости остался ниже 50 пунктов восьмой месяц подряд, но уже приблизился к этой отметке.

"В целом восстановление экономической активности в промышленном секторе после пандемии продолжается. Предложение выросло в ответ на увеличение зарубежного спроса", - отмечает главный экономист Caixin Ван Чжэ.

Японский индекс Nikkei 225 практически не меняется.

Уровень безработицы в Японии в июле вырос до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это максимальное значение с мая 2017 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали, что показатель составит 3%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 1%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. дорожают на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,03%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,08%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings растут в ходе торгов в Гонконге на 2,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 2,7%.

Цена бумаг нефтяной компании China Petroleum & Chemical Corp. снизилась на 1,4%, банка HSBC Holdings - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос примерно на 1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,7%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 4%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. подорожали на 1,8%, и 1,7% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,4%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0,25% годовых, как и ожидали большинство экспертов. При этом банк расширил до $200 млрд австралийских долларов ($147,52 млрд) трехлетний механизм для дополнительного финансирования малого и среднего бизнеса, о котором было объявлено в марте.

Представители руководства банка в целом довольно оптимистично оценивают перспективы экономики после кризиса, связанного с COVID-19, отмечая, что экономический спад не настолько тяжелый, как они опасались. Однако они ожидают, что восстановление, скорее всего, будет неравномерным и неустойчивым.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,7% и 0,4% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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