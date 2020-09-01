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01 сентября 2020 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в последний день лета "в минусе", при этом Nasdaq Composite обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года. Капитализация Tesla за день подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов. Объем сделок составил 115,1 млн акций по сравнению со средним показателем в 73,4 млн. Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику на торгах во вторник. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился по итогам дня. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,03%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,08%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Индикатор увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi вырос примерно на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,4%. Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0,25% годовых, как и ожидали большинство экспертов. При этом банк расширил до $200 млрд австралийских долларов ($147,52 млрд) трехлетний механизм для дополнительного финансирования малого и среднего бизнеса, о котором было объявлено в марте.

В свою очередь цены на нефть растут во вторник на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции. В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК во вторник составила $45,76 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,2%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирж к этому времени выросли в цене на 0,99% - до $43,03 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру. Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,884 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,8 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 августа снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29-31 августа) 0,02%, поднявшись до 703,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+0,56%), "Транснефть-001P-09" (+0,4%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,67%), "Газпром БО-23" (-0,65%) и "Газпром БО-22" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 97,44% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R на 2,436 млрд рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Выпуск гасится в сентябре 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Международный инвестиционный банк планирует 3 сентября собирать заявки инвесторов на облигации серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года номинальным объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140-150 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Техразмещение запланировано на вторую декаду сентября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае текущего года. Он разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 5,3% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 7,25% годовых. По бумагам 14 сентября предстоит оферта.

ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 9% годовых. Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 1 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

Кроме того, "ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 10 по 16 сентября 2020 года. Дата приобретения - 17 сентября 2020 года. Общее количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску - не более 30 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 - 100,5% от номинальной стоимости, серии 001P-02 - 100%, серии 001P-03 - 101,5%. Агент по приобретению - "Уралсиб брокер". Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска серии 001P-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. В феврале 2019 года завершилось размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей серии 001P-02. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 был размещен в августе 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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