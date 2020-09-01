Утренние прогнозы: позитивный старт торгов акциями во вторник может смениться консолидацией

По мнению аналитиков, внешний фон во вторник располагает к продолжению роста российских акций на старте торгов. Позднее рынок может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон говорит в пользу того, что откроемся мы во вторник небольшим ростом. Однако вполне возможно, что вчерашний сценарий повторится. На эту мысль наводит пара евро-доллар, которая вплотную подошла к отметке 1,20, и пробить его сходу будет довольно тяжело. Возможный небольшой откат от этого уровня может привести к такой же небольшой коррекции американских фьючерсов, вслед за которыми пойдем и мы. Но это сценарий необязательный".

Промсвязьбанк (Роман Аннтонов): "Учитывая умеренно-оптимистичные настроения на глобальных рынках, во вторник российский рынок может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов. Для индекса Мосбиржи диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключаем тестирования его нижней границы.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в районе 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, ослабление доллара предлагает сценарий роста рынка и укрепления рубля, как минимум, относительно американца. С другой, динамика азиатских индексов намекает на то, что рискованные активы встречают новый месяц с сомнениями. Однако можно всё же ожидать рост бумаг золотодобывающих компаний и ГМК "Норникель" в начале сессии. Рынок также может задуматься о привлекательности промышленных компаний на фоне роста индекса производственной активности РФ до 51,1 п. с 48,4 п. в июле".