Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,1-0,5%, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в районе 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт напоминает, что во второй половине дня в ЕС и в США состоится публикация большого количества второстепенных по значимости макроэкономических показателей. Скорее всего, они не окажут сильного влияния на локальный рынок акций, считает Манжос. И все же стоит обратить внимание на августовское значение индекса деловой активности в производственной сфере США от ISM (17:00 МСК).