Итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября

Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября 2020 года.

По результатам августовского квартального пересмотра в расчетную базу MSCI Russia Index включаются акции "Яндекса" (MOEX: YNDX).

Кроме того, по итогам ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, "Яндекс" занимает место "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) в топ-4.

Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Яндекс".

Итоги пересмотра индекса MSCI Russia были объявлены в ночь на 13 августа 2020 года по московскому времени, а результаты ребалансировки MSCI Russia 10/40 - в ночь на 20 августа 2020 года по московскому времени.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.