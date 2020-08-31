Рубль вечером в последний день лета возобновил снижение к доллару и усилил падение к евро

Москва. 31 августа. Доллар вновь развернулся вверх, евро заметно ускорил повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в последний день лета

Курс доллара США составил 74,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,87 руб./EUR1, подорожав на 81,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,73 копейки - до 80,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к доллару и ускорил падение к евро на вечерних торгах в последний торговый день месяца. Участники торгов закрывают позиции на фоне негативной динамики мировых рынков, снижающихся в рамках фиксации прибыли после заметного роста в летние месяцы.

В то же время у игроков сохраняются надежды на продолжение стимулирующих мер центральных банков, в частности, Федеральной резервной системы (ФРС). О некоторых таких мерах рассказал на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл. По его словам, регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Инфляция на уровне 2% останется долгосрочной целью ФРС, заявил Пауэлл в ходе двухдневного симпозиума в Джексон-Хоуле, состоявшегося на прошлой неделе.

Тем временем, опубликованные в понедельник статданные указали, что падение ВВП Италии во втором квартале оказалось существеннее, чем свидетельствовали предварительные данные. Экономика Италии во втором квартале 2020 года рухнула на рекордные 12,8% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat.

Это самые существенные темпы падения с начала ведения расчетов в 1960-х годах, что объясняется тем, что Италия оказалась в числе стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

PMI сферы услуг и строительства КНР в августе подскочил до максимальных с января 2018 года 55,2 пункта по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса осталось выше отметки в 50 пунктов по итогам шестого месяца подряд.

Предварительные данные указывали на падение ВВП на 12,4%, аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, согласно Trading Economics. В первом квартале экономика сократилась на пересмотренные 5,5%.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, последняя торговая сессия уходящего лета на валютном рынке началась с укрепления курса рубля относительно доллара США до 73,6 руб./$1. "Рост российский валюты наблюдался в первый час торгов на фоне повышения цен на нефть марки Brent до $46,5. В дальнейшем цены на нефть начали снижаться, оказав давление на стоимость рубля. По итогам дневной части валютных торгов рубль снизился до 74,15 руб./$1, так и не удержавшись вблизи локальных максимумов. До среды, когда в США будут опубликованы неофициальные данные по рынку труда за август, мы ожидаем консолидацию российского рубля в диапазоне значений 74-75 руб./$1", - подчеркнул Союнов.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются в ходе торгов в понедельник и могут завершить месяц в плюсе. Brent может продемонстрировать рост примерно на 6% по итогам августа, завершая в плюсе пятый месяц подряд. WTI может вырасти четвертый месяц подряд, прибавив около 7,5%.

Улучшению настроений инвесторов способствовали оптимистичные статистические данные из КНР. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, несмотря на беспокойство относительно восстановления спроса на топливо в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник повысились на 0,09% - до $45,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,35% - до $43,12 за баррель.

ЦБ РФ с 24 по 27 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 83,43 копейки, до 73,8039 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,82 копейки, до 87,8266 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 61,39 копейки по отношению к пятнице и составил 73,8671 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 43,55 копейки и составил 73,9827 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 51,944 млн, из которых $678,948 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 372,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 71,15 копейки, до 87,8966 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 33,09 копейки и составил 88,1907 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR451,296 млн, из которых EUR135,928 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR315,368 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слегка изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 4,66% годовых.