Цены евробондов РФ в понедельник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 31 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию пятницы и составила 114,86% от номинала, что соответствует доходности 1,87% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,8 базисного пункта, до 102,25% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился, составив 174,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 10 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,8% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 136,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,265% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 115,25% от номинала (доходность не изменилась - 1,93% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 2 базисных пункта, до 110,75% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 13 базисных пунктов, подорожав до 136,4% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта, до 113,22% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 2,15% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали умеренный ценовой рост на фоне общемирового повышения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, что позитивно сказалось на динамике большинства долговых бумаг emerging markets. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта. Рост оптимизма на мировых долговых рынках вызвали сделанные на прошлой неделе заявления главы ФРС Джерома Пауэлла об изменении стратегии американского регулятора относительного долгосрочной монетарной политики. Участники рынка ожидают, что американский ЦБ продолжит сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику довольно продолжительное время и будет более лоялен к росту инфляции, допуская ее рост выше 2%. Соответственно, "мягкая" монетарная политика Федрезерва США будет оказывать стимулирующее влияние не только на американскую экономику, но и на всю мировую экономику. Дополнительным позитивным фактором для долговых рынков стала публикация индекса деловой активности. При этом геополитический фактор в связи с нестабильностью в Белоруссии отошел на второй план, так как там в последние дни не наблюдается эскалации напряженности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.