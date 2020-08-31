Рынок акций РФ завершил август распродажами, Яндекс обновил максимум на рекордных оборотах

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia (после закрытия торгов 31 августа).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2966,2 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1258,6 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 74,26 рубля (+0,25 рубля); золото стоит $1977,2 за тройскую унцию (+0,1%).

По итогам лета индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,2-8,5%, доллар подорожал на 4,12 рубля.

Подешевели в понедельник акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Мосбиржи" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,8%).

Поддержку акциям "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%) оказал отчет за второй квартал по МСФО: чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) упала на 50% - до 149,168 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза в 139 млрд рублей. EBITDA "Газпрома" составила 93,853 млрд рублей, тогда как ожидалось 93 млрд рублей.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, прибыль "Газпрома" для дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года сократилась до 216 млрд рублей с 288 млрд рублей за первый квартал, компания продолжает придерживаться изложенных ранее планов и подтверждает, что дивидендная политика остается приоритетом концерна.

В пересчете на акцию из расчета 40% от чистой скорректированной прибыли по МСФО это составляет 3,65 рубля на акцию. Ожидания аналитиков, участвовавших в консенсус-прогнозе "Интерфакса", в среднем сложились на уровне 3,38 рубля на акцию.

Выручка "Аэрофлота" по МСФО во втором квартале 2020 года рухнула на 85% относительно того же периода прошлого года, до 25,5 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок четырех инвесткомпаний и банков, предполагал выручку в 22,1 млрд рублей.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) составил 35,8 млрд рублей против прибыли в 6,9 млрд рублей годом ранее. Скорректированный убыток (без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу) - также 35,8 млрд рублей при диапазоне оценок от 27,8 до 33,6 млрд рублей.

Подорожали акции "Яндекса" (+6,1%, до 5165 рублей - новый максимум), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

На сделки с акциями "Яндекса" на "Мосбирже" в понедельник пришлось более 112,857 млрд рублей - новый рекорд.

Как отмечает старший персональный брокер компании "БКС Брокер" Максим Чекушин, российский рынок, вероятно, достиг пикового уровня на прошлой неделе и начинает снижаться. Тем не менее инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию: в свете их осторожности ралли маловероятно, однако небольшое восстановление после просадки предыдущей недели вполне возможно.

ФСК отчиталась за второй квартал по МСФО: EBITDA и чистая прибыль оказались хуже ожиданий, снизившись на 8% и 23% г/г соответственно из-за высокой базы 2019 года и снижения объема собираемых штрафов и пеней. Результаты ФСК можно считать умеренно негативными, поскольку возможно уменьшение дивидендов за 2020 год, если ситуация не улучшится во втором полугодии.

"Татнефть" также отчиталась за второй квартал по МСФО, результаты превзошли ожидания по EBITDA и совпали с консенсус-прогнозами по чистой прибыли. Учитывая повышенную волатильность макроконъюнктуры во втором квартале, релиз можно считать нейтральным для акций компании, считает эксперт.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, в фокусе инвесторов по-прежнему находятся истории роста. Средний показатель P/E компаний из индекса S&P500 превысил 30, выше данный показатель обычно поднимается в кризисы при резком падении прибылей компаний (например, 2008 году P/E достигал 71). Поэтому динамика, которая наблюдается с начала коронакризиса, вызывает оправданные опасения о перегретости рынка акций. Исторически за всеми периодами сопоставимой динамики следовало его снижение, которое являлось сначала следствием коррекции цен активов и лишь затем, по мере восстановления экономики, ростом прибыли эмитентов.

Вероятно, чтобы обосновать недавний рост капитализации рынка инвесторы будут ожидать не только быстрого восстановления выручки и прибыли после шокового первого полугодия, но и реального роста прибыли по сравнению с докризисными уровнями. Пока же этим ожиданиям отвечают преимущественно технологические компании, что и приводит к их ускоренному росту по сравнению с другими секторами, отмечает аналитик.

Несмотря на море свежей ликвидности от ФРС и низкие ставки (которые, видимо, останутся такими еще надолго), инфляция активов без постоянного улучшения фундаментальных показателей не может длиться бесконечно. В данный момент есть основание полагать, что рынок "бежит впереди паровоза". Учитывая, что многие компании могут еще несколько лет возвращаться к докризисным показателям выручки и прибыли, как и рынок труда, вероятность заметной коррекции уже в этом году растет по мере беспрерывного роста рынков, только ускорившегося в последнее время, полагает Бирюков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), мировые рынки неплохо выросли на прошлой неделе после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла об изменении параметров денежно-кредитной политики, проводимой регулятором, в первую очередь целевого уровня инфляции. В дальнейшем, при проведении ДКП регулятор будет исходить из того, что необходимо обеспечить средний уровень инфляции в 2%, что, учитывая годы стабильного нахождения инфляции ниже цели, позволит регулятору воздержаться от повышения ставки при превышении инфляцией целевого уровня и является залогом длительного сохранения ставок на текущем уровне. Еще одним важным изменением стал пересмотр значимости мандатов в пользу цели по занятости - теперь регулятор в первую очередь будет оценивать состояние рынка труда. Инвесторы увидели в этих мерах пусть и умеренное, но все же смягчение ДКП, после чего котировки рисковых активов пошли вверх.

На текущей неделе наиболее интересным макрособытием станет публикация в США данных о состоянии рынка труда за август. Эта статистика во многом определит действия ФРС на ближайшем заседании, которое состоится уже в середине сентября. Учитывая позитивные предварительные PMI в США в августе, а также недельные данные по пособиям по безработице, продолжившие тренд на снижение, вряд стоит ожидать, что рынок труда прекратит восстановление. В США в течение недели будут представлены и финальные PMI от Markit, а также индексы ISM, а ADP представит свою оценку состояния рынка труда в августе.

Нефть остается стабильной, умеренному росту цен способствует прошедший по Мексиканскому заливу на прошлой неделе ураган, остановивший большую часть добычи в регионе. Большая часть объектов уже восстановили мощности, однако их приостановка может отразиться в данных по объему запасов в США, публикуемых еженедельно в среду.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, риском для российских активов (в том числе рубля) продолжает оставаться внешнеполитическая неопределенность, связанная с событиями в Белоруссии и потенциальной реакцией "демократий" на проблемы со здоровьем известного оппозиционера. С другой стороны, макроэкономическая стабильность рубля не должна вызывать сомнений. Средняя цена Urals в августе составила $44,51, что выше бюджетного параметра, который на текущий год составляет $42,4. Вероятно, что рынок закладывает возможность того, что Минфин полностью откажется от продажи валюты в рамках бюджетного правила и вернется к ее покупке. В Минэкономразвития улучшили макроэкономический прогноз на ближайшие годы. В проекте прогноза сообщается о том, что в текущем году экономика сократится на 3,9% по сравнению с падением на 4,8% в июньской оценке. Рост в 2021 году составит 3,3% против прежних 3,2%.

Нефть умеренно подросла, поддержку ей оказывает доллар, который показал худшую динамику в августе за пять последних лет. Из оперативных новостей также стоит отметить решение национальной добывающей компании Абу-Даби о сокращении поставок в сентябре на 30%, чтобы выполнить обязательства ОАЭ в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает аналитик.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 1%), Европа к вечеру развернулась вниз (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,7-1,1%, в Великобритании летний банковский выходной) и наметилось снижение в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, к 3505 пунктам).

Промпроизводство в Японии в июле увеличилось рекордными темпами - на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 5,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале. Уже в марте, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в августе до 51,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены подросли, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,96 за баррель (+0,3%), октябрьская цена WTI - $43,17 за баррель (+0,5%).

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-13,5%, до 7,43 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (0,43 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,3%).

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,2%) в первом полугодии получил 32 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 3,2 млрд рублей годом ранее.

Выросли ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+6,4%), акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+4,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+4,9%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2,2%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%).

Подросли акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+0,2%). Днем бумаги падали более чем на 6% (до 209,5 рубля) после выхода отчета за полугодие, затем последовал отскок на дивидендных новостях.

"Русская аквакультура" в первом полугодии 2020 года получила 402 млн рублей чистого убытка по МСФО по сравнению с чистой прибылью в 1,008 млрд рублей годом ранее. Чистый убыток сформировался в результате переоценки биологических активов. По данным на 30 июня, часть рыбы не достигла товарной навески из-за низкой температуры воды в первом полугодии.

Тем временем, гендиректор "Русской аквакультуры" Илья Соснов сообщил в понедельник, что компания планирует регулярно платить дивиденды, первые выплаты могут состояться по итогам первого полугодия.

"В целом мы планируем придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых, так и промежуточных) в будущем при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы", - заявил он (его слова процитированы в сообщении компании).

Между тем, акционеры ПАО "Русская аквакультура" на внеочередном собрании в понедельник приняли решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия в размере 5 рублей на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов определено 11 сентября. Общая сумма выплат составит 439,4 млн рублей. Это первые дивиденды в истории "Русской аквакультуры".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 184,002 млрд рублей (из них 13,466 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).