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31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны консолидации – обрушение урагана «Лаура» на территорию США, полагает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. Ураган достиг четырёх бального уровня по пятибалльной шкале. По словам нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, они избежали серьёзных проблем, но ураган заставил американские компании остановить добычу 1,56 млн баррелей нефти в день – это 83% от всей добычи в Мексиканском заливе. При этом девять нефтеперерабатывающих завода НПЗ остановили переработку примерно 2,9 млн нефти баррелей в день, что составляет 15% от всего рынка НПЗ в США. По мнению эксперта, ещё одна из причин роста цен на нефть – сокращение запасов нефти в США. По данным управления энергетической информации, запасы нефти снизились на 4,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 августа, до 507,8 млн баррелей, тем самым, превзойдя прогнозы участников рынка. Позже дополнительную поддержку нефти оказал доллар, который ускорил снижение после заявлений ФРС. Таким образом, цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель., полагает Баженов.
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01 сентября 2020 года 09:50
Москва. 1 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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.01 сентября 2020 года 09:30
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.01 сентября 2020 года 09:23
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.01 сентября 2020 года 09:05
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября
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.31 августа 2020 года 19:54
Москва. 31 августа. Доллар вновь развернулся вверх, евро заметно ускорил повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в последний день лета читать дальше
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.31 августа 2020 года 19:36
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.31 августа 2020 года 18:49
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.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
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