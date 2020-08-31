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31 августа 2020 года 15:37

Рубль днем развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 31 августа. Доллар перешел к снижению, евро продолжает укрепляться на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 73,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,29 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,95 копейки - до 80,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 83,43 копейки, до 73,8039 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,82 копейки, до 87,8266 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро на дневных торгах вслед за динамикой пары "евро-доллар" на Forex. Доллар дешевеет к большинству мировых валют на надеждах участников торгов на продолжение стимулирующих мер центральных банков, в частности, Федеральной резервной системы (ФРС).

О некоторых таких мерах рассказал на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл. По его словам, регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Инфляция на уровне 2% останется долгосрочной целью ФРС, заявил Пауэлл в ходе двухдневного симпозиума в Джексон-Хоуле, состоявшегося на прошлой неделе.

Тем временем, опубликованные в понедельник статданные указали, что падение ВВП Италии во втором квартале оказалось существеннее, чем свидетельствовали предварительные данные. Экономика Италии во втором квартале 2020 года рухнула на рекордные 12,8% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat.

Это самые существенные темпы падения с начала ведения расчетов в 1960-х годах, что объясняется тем, что Италия оказалась в числе стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Предварительные данные указывали на падение ВВП на 12,4%, аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, согласно Trading Economics. В первом квартале экономика сократилась на пересмотренные 5,5%.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

"В ходе дальнейших торгов понедельника национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления, начатого во второй половине предыдущей недели. В результате, в случае стабильной ситуации на внешних площадках, американская валюта к концу сессии может закрепиться ниже 74 рублей. При этом на ближайшие сессии для пары "доллар-рубль" актуальной остается верхняя половина диапазона 70-75 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Укрепление рубля может быть локальным на фоне повышения глобального интереса к рисковым активам, а также ослабления доллара. Мы не ожидаем, что российская валюта способна ощутимо укрепиться в текущих условиях в связи с сохраняющимся давлением со стороны внутренних факторов", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Для дальнейшего стабильного роста рубля необходимо устойчивое ослабление геополитической напряженности, на что вряд ли можно рассчитывать в краткосрочной перспективе. Сегодня не ожидается большого количества важных событий на глобальных рынках, которые в целом начали неделю позитивно на фоне публикации хороших китайских индексов PMI за август. Одним из наиболее значимых событий сегодня может стать выступление заместителя главы ФРС США Ричарда Клариды во второй половине дня, посвященное концепции денежно-кредитной политики Федрезерва", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник повысились на 1,16% - до $46,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,07% - до $43,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

ЦБ РФ с 24 по 27 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слегка изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 4,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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