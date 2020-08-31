Возможная коррекция, скорее всего, не уведет индекс S&P500 ниже 3360 пунктов - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень в 3500 пунктов, но при этом признаки слабости сохраняются, отмечает в своем комментарии старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Хотя MACD по-прежнему на положительной территории, индикатор RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности, что усиливает вероятность скорой коррекции. В то же время S&P500 закрепился выше ближайшей поддержки на уровне 3360 пунктов. С учетом этого полагаем, что в результате возможной коррекции ниже этой отметки индекс не уйдет", - пишет специалист компании.