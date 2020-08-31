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Главная / Мнения аналитиков / "ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро"
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31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро"
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, - отмечает Малых. - Благоприятная ценовая динамика на зерновые и сахар, загрузка новых мясных мощностей, а также наращивание экспорта благоприятно скажутся на прибыли в этом году. На фоне улучшения показателей прибыли и денежного потока мы видим возможность существенного увеличения дивидендов по итогам года". Прибыль акционеров выросла в 1П 2020 в 3,2 раза, до 8 млрд руб., EBITDA - в 2,7 раза, до 13,4 млрд руб. Ключевыми драйверами роста прибыли стали масложировой, сахарный и мясной сегменты. Маржинальность EBITDA улучшилась практически во всех значимых сегментах, кроме с/х. Чистый долг сократился с начала года на 16%, до 51,6 млрд руб., или 1,99х EBITDA. Консенсус Reuters указывает на прибыль 2020П в размере 12,4 млрд руб. (+26% г/г) и EBITDA 22,5 млрд руб. (+23% г/г). Менеджмент анонсировал выплату промежуточных дивидендов 0,19 долл. на GDR, что при текущем курсе ~73 руб./долл. предполагает платеж 13,9 руб. с ожидаемой доходностью около 2%. Дата закрытия реестра - 18 сентября. Кризис и обесценение рубля создают возможность увеличить долю рынка и нарастить экспорт, говорится в комментарии "ФИНАМа". "Русагро" - один из крупнейших производителей в России сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции.
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01 сентября 2020 года 09:50
Москва. 1 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:47
налитики ИК "Атон" прогнозируют, что во вторник отечественный рынок акций откроет торговую сессию повышением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:45
По мнению аналитиков, внешний фон во вторник располагает к продолжению роста российских акций на старте торгов. Позднее рынок может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $3,20 за штуку, депозитарных расписок -... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:23
Пара доллар/рубль во вторник уйдет ниже 74 рублей, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. "Поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:10
Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,1-0,5%, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в районе 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п.... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:05
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября
Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября 2020 года. По результатам августовского квартального пересмотра в расчетную базу MSCI Russia Index включаются акции "Яндекса" (MOEX: YNDX). Кроме того, по итогам... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:54
Москва. 31 августа. Доллар вновь развернулся вверх, евро заметно ускорил повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в последний день лета читать дальше
.31 августа 2020 года 19:40
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia (после закрытия торгов 31 августа). читать дальше
.31 августа 2020 года 19:36
Москва. 31 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:49
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,05 рубля до 2,85 рубля за штуку из-за переносов запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
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