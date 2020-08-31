BCS GM позитивно смотрит на рынок акций РФ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) позитивно смотрят на рынок акций РФ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, однако считают страновые риски для России потенциальным препятствием для раскрытия стоимости и источником волатильности, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Сезон корпоративной отчетности за 2К20 в России завершается на этой неделе: по итогам финрезультатов прогнозы по компаниям пока чаще улучшались. Мы позитивно смотрим на рынок как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, однако считаем страновые риски для России потенциальным препятствием для раскрытия стоимости и источником волатильности. В результате, мы придерживаемся нейтрально-позитивного взгляда", - пишет аналитик BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Эта неделя будет насыщенной: ожидается релиз индексов PMI для производственного сектора ряда стран за август (завтра) и для сектора услуг в четверг, напоминает Смольянинов. Для нового рывка вверх, по мнению эксперта, нужна очередная порция сильных статданных и превышения консенсус-прогнозов. Российский риск остается повышенным: инвесторы ждут новостей по делу об отравлении Алексея Навального, а протесты в Белоруссии далеки от завершения.

По мнению аналитика BCS GM, опасения по поводу пандемии отходят на второй план: данные по распространению коронавируса указывают на замедление, однако многие регионы, особенно в Европе, все сильнее накрывает вторая волна.