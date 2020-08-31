Целевая ставка по федеральным фондам США останется неизменной как минимум в ближайшие три года - Julius Baer

Председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Дэвида Коля. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции. Ставка по федеральным фондам в ближайшем будущем будет оставаться у текущей нижней границы.

Джером Пауэлл в своем выступлении на виртуальном экономическом саммите в Джексон-Хоул объявил раньше, чем ожидалось, ключевые результаты пересмотра денежно-кредитной политики ФРС США, который центральный банк планирует проводить каждые пять лет. Американский регулятор перешел в своей стратегии к цели ускорения инфляции и завершения десятилетия, когда инфляция и ожидания инфляции не достигали целевых показателей и становились неприемлемо низкими. Прогнозирование инфляции гибкими методами усреднения будет определять политику ФРС США в долгосрочном плане, а это означает, что инфляция, превышающая целевой показатель в 2%, будет допускаться без механического повышения процентных ставок.

Цель по уровню безработицы была скорректирована, чтобы сосредоточить внимание на снижении количества рабочих мест от максимального уровня, а не на всех отклонениях. По мнению эксперта Julius Baer, этот сдвиг в стратегии ФРС США подтверждает приверженность регулятора цели ускорения инфляции и сдержанности в отношении вопроса повышения ставок. Доходность по долгосрочным облигациям США выросла, с учетом стремления регулятора к росту инфляции.

"Усиление политики количественного смягчения на следующем заседании Комитета по операциям на открытом рынке может оказаться необходимым для ограничения дальнейшего роста доходности облигаций с целью обеспечения мягкой денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что целевая ставка по федеральным фондам останется неизменной как минимум в ближайшие три года", - заключает главный экономист Julius Baer.