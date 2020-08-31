Рубль в течение недели может приблизиться к уровню 73,0 руб. за доллар - Sberbank CIB

Рубль в течение текущей недели может приблизиться к уровню 73,0 руб. за доллар, а в понедельник протестировать уровень 73,5 руб. за доллар, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Участники рынка ждут отчета о добыче нефти в США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что ноябрьские фьючерсы Брент должны удержаться в диапазоне $46,0–47,0 за баррель при уровне технической поддержки $45,8 за баррель.

Доходность ОФЗ в пятницу снизилась на 2–4 б. п. на фоне спроса со стороны иностранных инвесторов, которые покупали долгосрочные облигации. В понедельник аналитики Sberbank CIB ожидают снижения доходности среднесрочных рублевых обязательств на 2–5 б. п.