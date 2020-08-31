.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа
.
31 августа 2020 года 12:52
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства, отмечается в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Сезон штормов в Мексиканском заливе сейчас в полном разгаре, и самый большой из них на сегодняшний день привел к значительному ущербу и некоторой нестабильности на рынках нефти и природного газа. Похоже, что в целом добывающие предприятия вернутся к нормальному режиму работы уже в ближайшие дни. Сбои несколько ускоряют продолжающуюся нормализацию рынка нефти. Мы придерживаемся конструктивного взгляда как на рынок сырой нефти, так и на рынок природного газа, поскольку спрос превышает предложение, а объем запасов сокращается", - отмечает Рюкер. Ранние прогнозы активного сезона штормов, похоже, сбываются. Во воскресенье самый сильный шторм в этом году обрушился на побережье Мексиканского залива США, вызвав широкомасштабные разрушения. Энергетические рынки, как правило, чувствительны к такого рода событиям, учитывая важность региона с точки зрения добычи, переработки и торговли сырой нефтью и природным газом, подчеркивает Рюкер. По имеющимся данным, около 80% морской добычи и 30% региональных нефтеперерабатывающих мощностей были закрыты из соображений безопасности. По мнению эксперта банка, пока нет никаких признаков, что сбои окажутся длительными, и на большинстве предприятий нормальная деятельность должна возобновиться уже в ближайшие дни. Влияние на энергетические рынки в некоторой степени зависит от чистого эффекта сокращения спроса и предложения, с учетом как эвакуации нефтяных платформ, так и снижения экономической активности в регионе, в частности, сокращения дорожного движения из-за ущерба от урагана. На сегодняшний день, похоже, эффект сокращения добычи преобладает. Сбои носят временный характер, но они несколько ускорили тенденцию нормализации рынка, особенно на рынке нефти, за счет сокращения избыточного предложения. "Что касается природного газа, работа ключевой экспортной инфраструктуры замедлилась. В условиях кризиса экспортная активность в любом случае находится на низком уровне, и поэтому воздействие незначительно. Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства. Риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября. Более теплая, чем обычно, морская вода является ключевым движущим фактором". - резюмирует Рюкер.
.
01 сентября 2020 года 09:50
Москва. 1 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:47
налитики ИК "Атон" прогнозируют, что во вторник отечественный рынок акций откроет торговую сессию повышением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:45
По мнению аналитиков, внешний фон во вторник располагает к продолжению роста российских акций на старте торгов. Позднее рынок может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $3,20 за штуку, депозитарных расписок -... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:23
Пара доллар/рубль во вторник уйдет ниже 74 рублей, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. "Поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:10
Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,1-0,5%, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в районе 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п.... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:05
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября
Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября 2020 года. По результатам августовского квартального пересмотра в расчетную базу MSCI Russia Index включаются акции "Яндекса" (MOEX: YNDX). Кроме того, по итогам... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:54
Москва. 31 августа. Доллар вновь развернулся вверх, евро заметно ускорил повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в последний день лета читать дальше
.31 августа 2020 года 19:40
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia (после закрытия торгов 31 августа). читать дальше
.31 августа 2020 года 19:36
Москва. 31 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:49
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,05 рубля до 2,85 рубля за штуку из-за переносов запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.