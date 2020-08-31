Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение вакцины от COVID-19 - Saxo Bank

Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение работоспособной вакцины от COVID-19, а также резкая коррекция в акциях, которая заставила бы инвесторов спешно продавать золото ради приобретения наличности, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Золото, закончившее июль на рекордном максимуме, оказалось одним из немногих товаров, показавших небольшое снижение в августе. Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение работоспособной вакцины от COVID-19, а также резкая коррекция в акциях, которая заставила бы инвесторов спешно продавать золото ради приобретения наличности. Найдя ближе к началу недели поддержку на отметке 1900 долл. США за унцию, рынок остается в ценовом канале. Чтобы привлечь новые покупки и возобновить ралли, ему нужно прорвать технически значимый уровень 2015 долл.", - указывает Хансен.