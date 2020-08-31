Рубль находится в зоне риска - МКБ

По мнению специалистов Московского кредитного банка, не стоит забывать про огромный риск для российских активов, включая рубль, в связи с событиями в Белоруссии, говорится в комментарии банка.

Летнее затишье продолжается, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Объемы торгов очень низкие. NASDAQ 100 и S&P 500 установили новые исторические максимумы шестой день подряд. Все 11 секторов в США закрылись в плюсе (лидировали энергетика (+1,9%) и материалы (+1,1%)). Сектор IT повысился на 1%, но внес наибольший вклад в движение рынка наверх в силу непропорционально большой доли в индексах. Полупроводники подскочили еще на 2%.

"Очевидных катализаторов для роста, как и во все последние дни и даже недели, не было. Экономическая статистика была лишь немного лучше ожиданий, но это дало повод спекулянтам "поднять" котировки компаний, которые должны выиграть от снятия ограничительных мер в связи с COVID-19 (например, авиакомпании, отели, круизные корпорации)", - пишет Журба.

Самым заметным событием за неделю, указывает специалист, стало выступление главы ФРС на ежегодном симпозиуме представителей крупнейших ЦБ мира в Jackson Hole (в этом году - виртуально): Пауэлл объявил о новом векторе в денежно-кредитной политике американского Центробанка - позволить инфляции (в виде индекса затрат на личное потребление - PCE Index) превышать уровень 2% в будущем, чтобы компенсировать низкий уровень роста цен в последние годы. Данная новость в моменте негативна для американского доллара, но позитивна для "физических" активов, котирующихся в долларах. Монетарная политика других крупных стран также выглядит крайне мягкой, экономика США только выиграет от ослабления национальной валюты, а Европе и Японии укрепление своих валют абсолютно не выгодно - естественно, они будут предпринимать шаги против этого. Поэтому не стоит переоценивать потенциал снижения доллара к евро и иене, считает Журба.

Защитные активы (золото и иена) повысились, индекс волатильности VIX и индекс американского доллара DXY понизились.

"Нефть без особых катализаторов продолжает медленно "дрейфовать" наверх "за компанию" с другими рынками рискованных активов, что помогает РТС не опускаться ниже 50-дневной средней и сохранять потенциал разворота наверх, - отмечает эксперт mkb private bank. - Курс доллара к рублю не задержался на 76 за доллар и за два дня вернулся к нижней линии растущего коридора около 74 рублей за доллар. Вероятно, часть инвесторов, перешедших ранее в доллар, поспешила зафиксировать прибыль. К тому же росли котировки нефти и ОФЗ, а индекс доллара падал по отношению к большинству мировых валют из-за дальнейшего смягчения долгосрочной политики ФРС. В то же время не стоит забывать про огромный риск для российских активов (включая рубль) в связи с событиями в Белоруссии".