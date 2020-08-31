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31 августа 2020 года 12:32
Рубль находится в зоне риска - МКБ
По мнению специалистов Московского кредитного банка, не стоит забывать про огромный риск для российских активов, включая рубль, в связи с событиями в Белоруссии, говорится в комментарии банка. Летнее затишье продолжается, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Объемы торгов очень низкие. NASDAQ 100 и S&P 500 установили новые исторические максимумы шестой день подряд. Все 11 секторов в США закрылись в плюсе (лидировали энергетика (+1,9%) и материалы (+1,1%)). Сектор IT повысился на 1%, но внес наибольший вклад в движение рынка наверх в силу непропорционально большой доли в индексах. Полупроводники подскочили еще на 2%. "Очевидных катализаторов для роста, как и во все последние дни и даже недели, не было. Экономическая статистика была лишь немного лучше ожиданий, но это дало повод спекулянтам "поднять" котировки компаний, которые должны выиграть от снятия ограничительных мер в связи с COVID-19 (например, авиакомпании, отели, круизные корпорации)", - пишет Журба. Самым заметным событием за неделю, указывает специалист, стало выступление главы ФРС на ежегодном симпозиуме представителей крупнейших ЦБ мира в Jackson Hole (в этом году - виртуально): Пауэлл объявил о новом векторе в денежно-кредитной политике американского Центробанка - позволить инфляции (в виде индекса затрат на личное потребление - PCE Index) превышать уровень 2% в будущем, чтобы компенсировать низкий уровень роста цен в последние годы. Данная новость в моменте негативна для американского доллара, но позитивна для "физических" активов, котирующихся в долларах. Монетарная политика других крупных стран также выглядит крайне мягкой, экономика США только выиграет от ослабления национальной валюты, а Европе и Японии укрепление своих валют абсолютно не выгодно - естественно, они будут предпринимать шаги против этого. Поэтому не стоит переоценивать потенциал снижения доллара к евро и иене, считает Журба. Защитные активы (золото и иена) повысились, индекс волатильности VIX и индекс американского доллара DXY понизились. "Нефть без особых катализаторов продолжает медленно "дрейфовать" наверх "за компанию" с другими рынками рискованных активов, что помогает РТС не опускаться ниже 50-дневной средней и сохранять потенциал разворота наверх, - отмечает эксперт mkb private bank. - Курс доллара к рублю не задержался на 76 за доллар и за два дня вернулся к нижней линии растущего коридора около 74 рублей за доллар. Вероятно, часть инвесторов, перешедших ранее в доллар, поспешила зафиксировать прибыль. К тому же росли котировки нефти и ОФЗ, а индекс доллара падал по отношению к большинству мировых валют из-за дальнейшего смягчения долгосрочной политики ФРС. В то же время не стоит забывать про огромный риск для российских активов (включая рубль) в связи с событиями в Белоруссии".
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01 сентября 2020 года 09:50
Москва. 1 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:47
налитики ИК "Атон" прогнозируют, что во вторник отечественный рынок акций откроет торговую сессию повышением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:45
По мнению аналитиков, внешний фон во вторник располагает к продолжению роста российских акций на старте торгов. Позднее рынок может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет, Nasdaq в понедельник обновил рекорд. Цены на нефть продолжают рост после уверенного подъема в августе, Brent на уровне $45,75 за баррель. Азиатские рынки акций растут на статданных из Китая. читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:30
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $3,20 за штуку, депозитарных расписок -... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:23
Пара доллар/рубль во вторник уйдет ниже 74 рублей, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. "Поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся... читать дальше
.01 сентября 2020 года 09:10
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.01 сентября 2020 года 09:05
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября
Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 1 сентября 2020 года. По результатам августовского квартального пересмотра в расчетную базу MSCI Russia Index включаются акции "Яндекса" (MOEX: YNDX). Кроме того, по итогам... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:54
Москва. 31 августа. Доллар вновь развернулся вверх, евро заметно ускорил повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в последний день лета читать дальше
.31 августа 2020 года 19:40
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia (после закрытия торгов 31 августа). читать дальше
.31 августа 2020 года 19:36
Москва. 31 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:49
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,05 рубля до 2,85 рубля за штуку из-за переносов запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
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