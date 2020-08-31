Рынок акций РФ утром превысил 3000п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме, лидирует Яндекс

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретых новостями от Федрезерва США и статистикой из Японии и Китая; индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3002,15 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1282,98 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар упал до 73,69 рубля (-0,33 рубля), золото стоит $1966,3 за тройскую унцию (-0,4%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+20,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказал отчет за второй квартал по МСФО: чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) упала на 50% - до 149,168 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза в 139 млрд рублей. EBITDA "Газпрома" составила 93,853 млрд рублей, тогда как ожидалось 93 млрд рублей.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, прибыль "Газпрома" для дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года сократилась до 216 млрд рублей с 288 млрд рублей за первый квартал, компания продолжает придерживаться изложенных ранее планов и подтверждает, что дивидендная политика остается приоритетом концерна.

В пересчете на акцию из расчета 40% от чистой скорректированной прибыли по МСФО это составляет 3,65 руб. на акцию. Ожидания аналитиков, участвовавших в консенсус-прогнозе "Интерфакса", в среднем сложились на уровне 3,38 руб. на акцию.

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе инвесторы традиционно будут оценивать геополитические риски. За рубежом выйдет ежемесячная статистика о состоянии рынка труда Германии, еврозоны и США, а также окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран за август. Риски фиксации прибыли на американских площадках в связи с перекупленностью остаются высокими, но покупатели все еще не хотят прерывать восходящий тренд.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что политические риски никуда не делись - протестные настроения в Белоруссии растут, а власть дала понять, что на переговоры с оппозицией не пойдет. Состояние российского оппозиционера Алексея Навального по-прежнему тяжелое, и нет даже никакой версии, кто и где мог его отравить.

Однако в первой половине дня в понедельник трейдеры отыгрывают продолжение ралли на американском фондовом рынке, в том числе растущие американские фьючерсы. Лучше рынка обещает быть Сбербанк (227,7 руб.), который единственным среди интересных бумаг торгуется с годовыми дивидендами. Целью роста акций Сбербанка выступает отметка 242 руб.

Чуть выше $46 за баррель торгуется нефть Brent. Ее рост можно объяснить не какими-то изменениями в балансе спроса и предложения, а снижением курса доллара к корзине мировых валют. Дорожающая нефть поддерживает бумаги "нефтянки", но на среднесрочный период их брать очень рискованно за редким исключением. Доллар просел ниже 74 руб., однако маловероятно, что "американец" сможет закрепиться под этой отметкой. Более вероятным является сценарий высоковолатильной консолидации около отметки 75 руб./$1, а затем очередная волна ослабления рубля, считает Антонов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в понедельник можно назвать слабо позитивным. Сырьевые контракты торгуются в "плюсе", как и большинство азиатских индексов, доллар продолжает слабеть. Рисков свертывания стимулирующей политики центральных банков в обозримом будущем нет. Как минимум, у российского рынка нет прямых поводов для снижения. На текущей неделе можно ждать повышения активности на фоне завершения пикового периода летних отпусков.

В США теперь повышение ставки ФРС не будет автоматическим при разогреве инфляции, а регулятор позволит ей быть выше целевого уровня для компенсации периода низких темпов роста цен. Напряженность в отношениях США и Китая сохраняется, но стороны пока воздержались от дальнейшего ухудшения ситуации. Впереди новый месяц, а значит, рынки получат свежие данные за август.

В начале недели в Великобритании выходной. Во вторник начнется публикация индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. Поддержку котировкам нефти оказывает статистика из Китая, которая свидетельствует о восстановлении деловой активности после коронавирусного шока, отмечает Кочетков.

В США в пятницу индексы выросли на 0,6-0,7%, индекс Dow Jones (+0,6%) отыграл потери, понесенные с начала 2020 года.

Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, объявившего о новой стратегии денежно-кредитной политики, допускающей, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), но растут Европа (индексы DAX, CAC 40 поднимаются на 0,7-0,9%, в Великобритании летний банковский выходной) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Розничные продажи в Японии в июле снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 13,1% в июне, свидетельствуют официальные данные. Падение, которое было отмечено впервые с апреля, эксперты связывают с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в некоторых частях страны.

Тем временем промпроизводство в Японии в июле увеличилось рекордными темпами - на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 5,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале. Уже в марте, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в августе до 51,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вновь растут, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $46,37 за баррель (+1,2%), октябрьская цена WTI - $43,32 за баррель (+0,8%).

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс.

Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+8,5% и +6,1% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,7%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,6%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,5%).

"КАМАЗ" в первом полугодии получил 32 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 3,2 млрд рублей годом ранее.

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-11,5%, до 7,6 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (0,43 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,378 млрд рублей (из них 3,337 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 1,487 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

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