Растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ - "ФИНАМ"

Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "ФИНАМа" Алексея Ковалева.

"Участники рынка на прошлой неделе увидели сигнал, что ФРС готова видеть в ближайшие годы более высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий. За последние пять месяцев инфляционные ожидания резко выросли с 0,55% до 1,78% и могут продолжить расти в ближайшей перспективе, поскольку Федрезерв теперь более охотно позволит инфляции подняться выше 2% в течение некоторого времени, прежде чем начнет повышать ставки. Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для бумаг ЕМ", - указывает Ковалев.

"Достигнув в середине августа своих "доковидных" февральских значений, индекс Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return словно растерял все драйверы и залег в боковик. Не помогло даже обнародование в прошлый четверг новой стратегии Федрезерва, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок. Российская суверенная кривая прибавила в доходности 2-3 б. п. по итогам недели, тогда как ее дальний конец скорректировался еще сильнее - в среднем на 10 б. п. по доходности вверх", - напоминает эксперт инвесткомпании.

По мнению Ковалева, максимальная амплитуда ценовых колебаний в российском корпоративном сегменте остается "летней", составляя около полфигуры. Среди лидеров по ценовому приросту отмечен евробонд Borets с погашением в 2022 году, по которому агентство Fitch 27 августа повысило рейтинг с B+ до ВВ- (правда, прогноз по улучшенному рейтингу является "негативным", что выглядит несколько необычно).

Список листингованных на Мосбирже корпоративных еврооблигаций, номинированных в евро, на прошлой неделе пополнили сразу два выпуска "Газпрома" - с погашениями в 2024 году и в 2025 году. Таким образом, линейка доступных для торговли евровых инструментов с минимальным лотом в 1 бумагу, кроме указанных выше евробондов "Газпрома", сейчас включает в себя еще два выпуска: евробонд ВЭБа с погашением в феврале 2023 года (YTM 1,3%) и выпуск МКБ с погашением в феврале 2024 года (YTM 3,5%).

Аналитики "ФИНАМа" из включенных выпусков выделяют более короткий евробонд - с погашением в 2024 году, в частности, потому, что он по-прежнему не достиг своих "доковидных" уровней, торгуясь более чем на 4 фигуры ниже значений февраля этого года. В целом, такая картина наблюдается по всему спектру глобальных высококачественных евровых облигаций, цены которых, в отличие от номинированных в долларах евробондов, пока на 3-5 п. п. ниже своих февральских уровней. Однако ослабление доллара к ведущим мировым валютам и, самое главное, продолжение программ стимулирования со стороны ЕЦБ должны способствовать, по мнению экспертов "ФИНАМа", полному преодолению сектором евровых бондов последствий пандемического провала. Сейчас доходность выпуска GAZPRU 24 (составляющая 1,7%) почти на 90 б. п. выше уровней конца февраля 2020 года.

"Старший необеспеченный выпуск "Газпрома" с погашением 22.11.2024 года размещен в ноябре 2017 года. Объем евробонда составляет 750 млн евро. Обращаем внимание, что, как и по большинству бумаг, номинированных в евро, купон по выпуску выплачивается раз в год (22 ноября). Опций по досрочному отзыву или пересмотру уровня купона (2,25% годовых) не предусмотрено. Выпуск рейтингуется агентствами Moody's и Fitch на уровне соответственно Baa2 и BBB (что совпадает с рейтингами "Газпрома"). GAZPRU 24 доступен для неквалифицированных инвесторов. На наш взгляд, минимальная величина лота (1 тыс. евро) и нулевые депозитные ставки в евро должны привлечь интерес к данному инвестинструменту", - заключает Алексей Ковалев.