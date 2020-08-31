Основной драйвер для рубля в текущий момент - ухудшающиеся глобальные позиции доллара и общий позитив - РФПИ

Основной драйвер для рубля в текущий момент - это ухудшающиеся глобальные позиции доллара, общий позитив и по-прежнему относительно благоприятная ситуация с текущим счетом на фоне сохранения стабильных цен на нефть, все еще подавленного импорта товаров и (особенно) услуг и сокращения оттока доходов от инвестиций (дивидендов), говорится в комментарии РФПИ.

"Несмотря на искажение традиционной сезонности текущего счета из-за пандемии, частично она сохраняется, что означает скорое начало позитивных изменений, пусть и не кардинальных. Это, по нашим прогнозам, позволит удержать сальдо текущего счета в небольшом профиците до конца года, что будет оказывать рублю поддержку, - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Также в 4К20 ЦБ выйдет пусть и с небольшими, но продажами валюты в рамках нетто-объемов от сделки со Сбербанком и отложенными покупками за 2П18, хотя это может быть компенсировано небольшими покупками в рамках бюджетного правила, учитывая котировки нефти Urals и смягчение ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. От текущих уровней мы ждем умеренного укрепления рубля в зону 70-72/USD до конца года, хотя краткосрочно возможна повышенная волатильность. По данным CFTC на 25 августа, нерезиденты начали наращивать позиции в рубле. Основным риском для этого прогноза является общий профиль геополитических рисков, но пока признаков эскалации по основным "историям" не наблюдается".