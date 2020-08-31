Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на акции "Акрона"

Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на акции "Акрона", сообщается в обзоре банка.

Акции "Акрона" в пятницу не отреагировали на финансовые результаты компании, что позволяет сделать вывод о том, что результаты соответствовали ожиданиям, отмечают аналитики банка. "Учитывая текущее финансовое положение компании и наши ожидания по дальнейшему сезонному восстановлению цен на минеральные удобрения, мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании", - пишут специалисты Промсвязьбанка.

Группа "Акрон" во 2 кв. 2020 г. увеличила чистую прибыль на 9% г./г. - до 9,1 млрд руб. Выручка "Акрон" во 2 кв. 2020 году по МСФО снизилась на 8%, до 28,4 млрд руб., по сравнению со 2 кв. 2019 года. Чистая прибыль увеличилась на 27,4%, до 10,8 млрд руб. Показатель EBITDA за аналогичный период составил 8 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA во втором квартале составил до 28%.