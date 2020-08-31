Наиболее вероятно сохранение "бычьего" тренда на мировых фондовых рынках - ITI Capital

"Бычий" тренд на рынках сохранится, говорится в комментарии ITI Capital. В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на 0,57%, а S&P 500 - на 0,67%, до 3508 п, нового максимума. Рост преимущественно был обусловлен IT-сектором, несмотря на улучшение экономических данных.

Утром в понедельник утром фьючерсы подорожали после выхода данных по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе, который вырос до 55,2 п. На этой неделе инвесторы ждут данных по зарплате в США за август. По мнению экспертов ITI Capital, поддержку ценам на нефть оказала приостановка добычи нефти в Мексиканском заливе из-за шторма, но он слабеет, поэтому добыча будет возобновлена на этой неделе.

S&P 500 с начала года обогнал Dow Jones примерно на 8 п.п. пунктов, что стало максимальным отрывом с 1932 года. Apple объявил о сплите акций, процедура дробления состоится 31 августа. Она приведет к уменьшению доли хай-тек компонента в Dow Jones и сможет нивелировать добавление в него бумаг Salesforce.com. Growth stocks в S&P 500 с начала года подорожали на 25%, тогда как value shares, напротив, подешевели на 11%. Опережающие темпы роста акций привели к тому, что взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 57% с 23 марта и на 8,6% - с начала года.

United Airlines прекратит взимать плату за смену рейса на большинстве маршрутов внутри страны, компания пытается обеспечить повышение спроса на авиаперевозки - отрасль значительно пострадала от пандемии.

Число выявленных случаев коронавируса в мире превзошло 25 млн из-за ускорения распространения вируса, в частности в Индии, которая сообщила о рекордном ежедневном росте числа случаев. США остаются лидерами по общему числу случаев заболевания. Тем не менее, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования в США ниже недавнего пика, подчеркивают аналитики ITI Capital.