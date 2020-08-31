Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76, а по паре EUR/RUB - на уровне 87,50-89,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержкой рублю может выступить снижение геополитической напряженности, - полагает Тимошенко. - Риск ослабления рубля сохраняется из-за ухода с рынка экспортеров после продажи экспортной выручки, а также закрытия спекулятивных позиций участниками рынка перед выходными в связи с геополитической неопределенностью. Наличие при необходимости силового резерва для наведения порядка в Белоруссии, а также рост напряженности в Сирии обостряют санкционную риторику в сторону России. Предстоящие выборы в США и возможность победы Байдена также давят на рубль, так как считается, что в случае его победы Конгрессу будет легче вводить санкции. ФРС США согласилась на политику "таргетирования средней инфляции", что позволит инфляции "умеренно" превышать 2%-ную цель ФРС "в течение некоторого времени". Это сделано для компенсации периодов, когда она будет ниже цели. Сейчас доллар дешевеет по отношению к другим валютам".