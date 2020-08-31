.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"
.
31 августа 2020 года 10:14
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76, а по паре EUR/RUB - на уровне 87,50-89,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Поддержкой рублю может выступить снижение геополитической напряженности, - полагает Тимошенко. - Риск ослабления рубля сохраняется из-за ухода с рынка экспортеров после продажи экспортной выручки, а также закрытия спекулятивных позиций участниками рынка перед выходными в связи с геополитической неопределенностью. Наличие при необходимости силового резерва для наведения порядка в Белоруссии, а также рост напряженности в Сирии обостряют санкционную риторику в сторону России. Предстоящие выборы в США и возможность победы Байдена также давят на рубль, так как считается, что в случае его победы Конгрессу будет легче вводить санкции. ФРС США согласилась на политику "таргетирования средней инфляции", что позволит инфляции "умеренно" превышать 2%-ную цель ФРС "в течение некоторого времени". Это сделано для компенсации периодов, когда она будет ниже цели. Сейчас доллар дешевеет по отношению к другим валютам".
.
31 августа 2020 года 11:47
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретых новостями от Федрезерва США и статистикой из Японии и Китая; индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги "Яндекса". читать дальше
.31 августа 2020 года 11:45
Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "ФИНАМа" Алексея Ковалева. "Участники рынка на прошлой неделе увидели сигнал, что ФРС готова видеть в ближайшие... читать дальше
.31 августа 2020 года 11:29
Основной драйвер для рубля в текущий момент - ухудшающиеся глобальные позиции доллара и общий позитив - РФПИ
это ухудшающиеся глобальные позиции доллара, общий позитив и по-прежнему относительно благоприятная ситуация с текущим счетом на фоне сохранения стабильных цен на нефть, все еще подавленного импорта товаров и (особенно) услуг и сокращения оттока доходов от инвестиций (дивидендов), говорится в... читать дальше
.31 августа 2020 года 11:10
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на акции "Акрона", сообщается в обзоре банка. Акции "Акрона" в пятницу не отреагировали на финансовые результаты компании, что позволяет сделать вывод о том, что результаты соответствовали ожиданиям, отмечают аналитики банка. "Учитывая текущее... читать дальше
.31 августа 2020 года 10:50
"Бычий" тренд на рынках сохранится, говорится в комментарии ITI Capital. В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на... читать дальше
.31 августа 2020 года 10:31
Аналитики Промсвязьбанка ждут в начале недели продолжения покупок рублевых облигаций и снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,00-6,10% годовых, сообщается в комментарии банка. Доходность 10-летних ОФЗ по итогам прошлой недели снизилась до 6,10% годовых (-12 б.п.), констатирует главный... читать дальше
.31 августа 2020 года 10:22
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на снижении спроса на ликвидность после завершения налогового периода августа
Москва. 31 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения на прошлой неделе налогового периода августа. читать дальше
.31 августа 2020 года 10:04
Российская валюта в начале торгов понедельника может перейти к консолидации у уровней пятничного закрытия, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут существенных поводов для направленного... читать дальше
.31 августа 2020 года 09:55
Аналитики компании "Атон" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в понедельник - повышение составит более 0,5%, говорится в обзоре. читать дальше
.31 августа 2020 года 09:46
Неделю российский рынок акций откроет ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер". Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы потерял свыше процента и завершил неделю под отметкой 3000 пунктов, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов. "Основными причинами распродаж по-прежнему... читать дальше
.31 августа 2020 года 09:45
В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Прямых поводов для снижения, по их мнению, сейчас нет. читать дальше
.31 августа 2020 года 09:35
Москва. 31 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.31 августа 2020 года 09:35
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале торгов понедельника возможно преобладание покупок в российских акциях. Так, индекс Мосбиржи в первые часы предпримет попытку отыгрыша части пятничных потерь и сделает шаг в сторону 3000 пунктов. "Однако в случае отсутствия... читать дальше
.31 августа 2020 года 09:25
Открытие торгов индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением в пределах 0,3-0,7%, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2990-3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970... читать дальше
.31 августа 2020 года 09:24
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник. Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.