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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утреннее повышение рынка акций составит более 0,5% - "Атон"
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31 августа 2020 года 09:55

Утреннее повышение рынка акций составит более 0,5% - "Атон"

Аналитики компании "Атон" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в понедельник - повышение составит более 0,5%, говорится в обзоре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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