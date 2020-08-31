Рубль в начале торгов понедельника может перейти к консолидации - Промсвязьбанк

Российская валюта в начале торгов понедельника может перейти к консолидации у уровней пятничного закрытия, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут существенных поводов для направленного движения в рубле.

"В результате пара доллар/рубль начнет неделю чуть выше 74 руб./$1. Однако в ходе торгов национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления, начатого во второй половине предыдущей недели. В результате в случае стабильной ситуации на внешних площадках американская валюта к концу сессии может уйти ниже 74 руб./$1. При этом на ближайшие сессии для пары доллар/рубль актуальной остается верхняя половина диапазона 70-75 руб./$1", - считает главный аналитик банка Богдан Зварич.