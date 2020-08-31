Российский рынок акций откроет неделю ростом - "Алор Брокер"

Неделю российский рынок акций откроет ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы потерял свыше процента и завершил неделю под отметкой 3000 пунктов, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов. "Основными причинами распродаж по-прежнему являются политические риски. Они никуда не делись и сейчас: протестные настроения в Белоруссии растут, а власть дала понять, что на переговоры с оппозицией не пойдет. По-прежнему тяжелое состояние Алексей Навального, и нет даже никакой версии, кто и где мог его отравить. Однако в первой половине понедельника эти страхи будут забыты: трейдеры будут отыгрывать продолжение ралли на американском фондовом рынке, в том числе прибавляющие с утра на 0,3% американские фьючерсы", - пишет Антонов.