Промсвязьбанк ждет в начале недели продолжения покупок рублевых облигаций

Аналитики Промсвязьбанка ждут в начале недели продолжения покупок рублевых облигаций и снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,00-6,10% годовых, сообщается в комментарии банка.

Доходность 10-летних ОФЗ по итогам прошлой недели снизилась до 6,10% годовых (-12 б.п.), констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Рост цен длинных рублевых облигаций происходил в четверг и пятницу на новостях об изменении стратегии ФРС в формировании долгосрочной монетарной политики. Новый подход американского Центробанка допускает превышение 2% таргета по инфляции, что предполагает сохранение монетарных стимулов (низких ставок и вливаний ликвидности) продолжительное время. Такая стратегия ФРС предполагает более слабый доллар и дает возможность Центробанкам развивающихся стран также проводить стимулирующую политику продолжительное время, что позитивно для локальных облигаций ЕМ, указывает специалист.

Монастыршин также отмечает, что при этом риски повышения долларовой инфляции в долгосрочной перспективе оказывают давление на цены длинных евробондов. Доходность Russia-42 выросла до 3,28% годовых (+13 б.п. за неделю), Russia-47 - до 3,225 (+9 б.п.).

"В начале этой недели внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. Оптимизм в отношении ЕМ поддерживают августовские данные по восстановлению деловой активности в Китае (композитный PMI - 54,5 пункта по сравнению с 54,1 в июле). В ближайшие дни ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,00-6,10% годовых", - указывает эксперт Промсвязьбанка.