Внешний фон способствует росту акций в начале торгов понедельника - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале торгов понедельника возможно преобладание покупок в российских акциях. Так, индекс Мосбиржи в первые часы предпримет попытку отыгрыша части пятничных потерь и сделает шаг в сторону 3000 пунктов. "Однако в случае отсутствия улучшения внешнего фона в ходе торгов маловероятно, что рынку удастся дотянуться до данной отметки и преодолеть ее. В результате в ходе дня ожидаем удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2950-3000 пунктов с возможностью отступления к его нижней границе в случае ухудшения мировой конъюнктуры", - пишет Зварич в своем комментарии.