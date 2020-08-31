Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением в пределах 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением в пределах 0,3-0,7%, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2990-3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3030 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное повышение в район 3000-3010 пунктов. Этому способствует благоприятное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной макроэкономической статистики в понедельник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.