Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник - 2970-3030 пунктов - "Фридом Финанс"

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает в понедельник разнонаправленную динамику, так как внешние рынки не дают четких ориентиров. На локальном фоне недостаточно оптимизма.

"Лучше рынка", по его мнению, могут торговаться акции IT-сектора. Рубль получит поддержку от налоговых выплат и отчетной даты (конец месяца). Прогноз по индексу Мосбиржи - 2970-3030 пунктов.