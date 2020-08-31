31 августа 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятно преобладание покупок
В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Прямых поводов для снижения, по их мнению, сейчас нет.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Неделю российский рынок акций откроет ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы потерял свыше процента и завершил неделю под отметкой 3000 пунктов. Основными причинами распродаж по-прежнему являются политические риски. Они никуда не делись и сейчас: протестные настроения в Белоруссии растут, а власть дала понять, что на переговоры с оппозицией не пойдет. По-прежнему тяжелое состояние Алексей Навального, и нет даже никакой версии, кто и где мог его отравить. Однако в первой половине понедельника эти страхи будут забыты: трейдеры будут отыгрывать продолжение ралли на американском фондовом рынке, в том числе прибавляющие с утра на 0,3% американские фьючерсы".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях. Так, индекс Мосбиржи в первые часы предпримет попытку отыгрыша части пятничных потерь и сделает шаг в сторону 3000 пунктов. Однако в случае отсутствия улучшения внешнего фона в ходе торгов маловероятно, что рынку удастся дотянуться до данной отметки и преодолеть ее. В результате в ходе дня ожидаем удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2950-3000 пунктов с возможностью отступления к его нижней границе в случае ухудшения мировой конъюнктуры".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2990-3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3030 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное повышение в район 3000-3010 пунктов. Этому способствует благоприятное утреннее состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Сырьевые контракты торгуются в плюсе, как и большинство азиатских индексов. Доллар продолжает слабеть. Рисков свёртывания стимулирующей политики центральных банков в обозримом будущем нет. Как минимум, у российского рынка нет прямых поводов для снижения. На текущей неделе можно ждать повышения активности на фоне завершения пикового периода летних отпусков".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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