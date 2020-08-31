Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индекс Dow Jones отыграл потери, понесенные с начала 2020 года. Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити, Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник на фоне оптимистичных статистических данных из КНР. Поддержку рынкам в том числе продолжают оказывать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,22%. Инвесторы следят за ситуацией в Японии после того, как в пятницу премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Китайский индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют боковую динамику в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник не изменилась к уровню закрытия 28 августа и составила $45,05 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,09%. Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,5% - до $43,19 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,2%. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн. Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,306 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,146 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 августа вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 702,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1%), "Автодор-002Р-05" (+0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,23%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,18%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные. Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" (MOEX: AFKS) и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест". Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 2-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R номинальным объемом 15 млрд рублей на уровне 6,43% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 февраля 2020 года. Ставка первого купона установлена на уровне 6,44% годовых. Ставка следующих купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитывается как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 8-20-го купонов облигаций серии БО-001P-01 в размере 0,01% годовых. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Купоны полугодовые. По бондам 10 сентября предстоит оферта.

Владельцы облигаций банка "Держава" на собрании согласились внести изменения в решение о выпуске облигаций 3-й серии, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Собрание владельцев облигаций прошло 27 августа в форме заочного голосования. В повестку собрания были внесены два пункта: изменение срока погашения облигаций с 3458-й на 7280-й день с даты начала размещения облигаций и изменение количества купонных периодов с 19 на 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Таким образом, срок обращения облигаций 3-й серии будет увеличен с 9,5 до 20 лет. Банк разместил выпуск объемом 500 млн рублей в марте 2016 года по ставке 15% годовых.