.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Минэкономразвития снизило прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 3,9%
Минэкономразвития в рабочей версии уточенного макропрогноза смягчило оценку падения ВВП РФ в 2020 г. с 4,8% в июньской версии до 3,9%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на рабочие данные макроэкономического прогноза, обсуждаемые сейчас профильными...
 
Разработаны стандарты комплексного развития городских территорий
инэкономразвития разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах. Существующие инструменты, по мнению ведомства, не востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены в правилах землепользования...
 
Портрет среднего безработного претерпел изменения
Прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава, следует из данных Минтруда. Среди безработных, которые обратились в службы занятости во время эпидемии коронавируса в России, доминируют взрослые женщины...
 
31 августа 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индекс Dow Jones отыграл потери, понесенные с начала 2020 года. Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити, Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник на фоне оптимистичных статистических данных из КНР. Поддержку рынкам в том числе продолжают оказывать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,22%. Инвесторы следят за ситуацией в Японии после того, как в пятницу премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Китайский индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют боковую динамику в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник не изменилась к уровню закрытия 28 августа и составила $45,05 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,09%. Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,5% - до $43,19 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,2%. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн. Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,306 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,146 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 августа вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 702,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1%), "Автодор-002Р-05" (+0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,23%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,18%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные. Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" (MOEX: AFKS) и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест". Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 2-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R номинальным объемом 15 млрд рублей на уровне 6,43% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 февраля 2020 года. Ставка первого купона установлена на уровне 6,44% годовых. Ставка следующих купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитывается как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 8-20-го купонов облигаций серии БО-001P-01 в размере 0,01% годовых. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Купоны полугодовые. По бондам 10 сентября предстоит оферта.

Владельцы облигаций банка "Держава" на собрании согласились внести изменения в решение о выпуске облигаций 3-й серии, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Собрание владельцев облигаций прошло 27 августа в форме заочного голосования. В повестку собрания были внесены два пункта: изменение срока погашения облигаций с 3458-й на 7280-й день с даты начала размещения облигаций и изменение количества купонных периодов с 19 на 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Таким образом, срок обращения облигаций 3-й серии будет увеличен с 9,5 до 20 лет. Банк разместил выпуск объемом 500 млн рублей в марте 2016 года по ставке 15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 августа 2020 года 11:47
Рынок акций РФ утром превысил 3000п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме, лидирует Яндекс
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретых новостями от Федрезерва США и статистикой из Японии и Китая; индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги "Яндекса".    читать дальше
.
31 августа 2020 года 11:45
Растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ - "ФИНАМ"
Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "ФИНАМа" Алексея Ковалева. "Участники рынка на прошлой неделе увидели сигнал, что ФРС готова видеть в ближайшие...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 11:29
Основной драйвер для рубля в текущий момент - ухудшающиеся глобальные позиции доллара и общий позитив - РФПИ
это ухудшающиеся глобальные позиции доллара, общий позитив и по-прежнему относительно благоприятная ситуация с текущим счетом на фоне сохранения стабильных цен на нефть, все еще подавленного импорта товаров и (особенно) услуг и сокращения оттока доходов от инвестиций (дивидендов), говорится в...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 11:10
Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на акции "Акрона"
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на акции "Акрона", сообщается в обзоре банка. Акции "Акрона" в пятницу не отреагировали на финансовые результаты компании, что позволяет сделать вывод о том, что результаты соответствовали ожиданиям, отмечают аналитики банка. "Учитывая текущее...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 10:50
Наиболее вероятно сохранение "бычьего" тренда на мировых фондовых рынках - ITI Capital
"Бычий" тренд на рынках сохранится, говорится в комментарии ITI Capital. В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 10:31
Промсвязьбанк ждет в начале недели продолжения покупок рублевых облигаций
Аналитики Промсвязьбанка ждут в начале недели продолжения покупок рублевых облигаций и снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,00-6,10% годовых, сообщается в комментарии банка. Доходность 10-летних ОФЗ по итогам прошлой недели снизилась до 6,10% годовых (-12 б.п.), констатирует главный...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 10:22
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на снижении спроса на ликвидность после завершения налогового периода августа
Москва. 31 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения на прошлой неделе налогового периода августа.    читать дальше
.
31 августа 2020 года 10:14
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-76, а по паре EUR/RUB - на уровне 87,50-89,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Поддержкой рублю может выступить снижение геополитической...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 10:04
Рубль в начале торгов понедельника может перейти к консолидации - Промсвязьбанк
Российская валюта в начале торгов понедельника может перейти к консолидации у уровней пятничного закрытия, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут существенных поводов для направленного...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:55
Утреннее повышение рынка акций составит более 0,5% - "Атон"
Аналитики компании "Атон" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в понедельник - повышение составит более 0,5%, говорится в обзоре.    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:46
Российский рынок акций откроет неделю ростом - "Алор Брокер"
Неделю российский рынок акций откроет ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер". Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы потерял свыше процента и завершил неделю под отметкой 3000 пунктов, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов. "Основными причинами распродаж по-прежнему...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятно преобладание покупок
В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Прямых поводов для снижения, по их мнению, сейчас нет.    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:35
Внешний фон способствует росту акций в начале торгов понедельника - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале торгов понедельника возможно преобладание покупок в российских акциях. Так, индекс Мосбиржи в первые часы предпримет попытку отыгрыша части пятничных потерь и сделает шаг в сторону 3000 пунктов. "Однако в случае отсутствия...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:25
Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением в пределах 0,3-0,7% - "Алго Капитал"
Открытие торгов индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением в пределах 0,3-0,7%, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2990-3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970...    читать дальше
.
31 августа 2020 года 09:24
Dow отыграл потери с начала 2020 года
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник. Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.