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31 августа 2020 года 09:24

Dow отыграл потери с начала 2020 года

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник. Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индекс Dow Jones отыграл потери, понесенные с начала 2020 года.

"На текущий момент рынок акций, похоже, получает лучшее из двух миров, видя признаки улучшения экономической ситуации и сохранения крайне аккомодационной денежно-кредитной политики, при этом вскоре, вероятно, будут приняты новые налогово-бюджетные меры стимулирования", - говорит рыночный стратег StoneX Йосеф Аббаси, которого цитирует MarketWatch.

Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-й целевой показатель.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Комментарии Пауэлла являются "подтверждением, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе процентные ставки, вероятно, останутся низкими", говорит рыночный стратег Invesco Арнаб Дас, которого цитирует The Wall Street Journal.

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 1,9%. Эксперты в среднем ожидали снижения доходов населения США в июле на 0,2% и роста расходов на 1,5%, сообщает trading Economics.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

Акции Dollar General (SPB: DG) и Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. подешевели на 0,5 и 2,1% соответственно, хотя американские операторы сетей магазинов-дискаунтеров увеличили квартальные прибыль и выручку благодаря повышению спроса на дешевые товары из-за роста безработицы в стране, вызванного пандемией COVID-19.

Цена бумаг HP Inc. (SPB: HPQ) увеличилась на 6,2%. Компания показала более сильные, чем ожидалось, результаты в третьем финансовом квартале благодаря росту потребительского спроса на персональные компьютеры, включая ноутбуки, который частично компенсировал слабость продаж коммерческих принтеров.

Бумаги Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков объявил о реорганизации операций, которая приведет к сокращению порядка 4 тыс. рабочих мест.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 6,1%. Компания во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 74%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 2,7% на новостях о том, что крупнейшая в США компания розничной торговли вела переговоры с Microsoft Corp. (SPB: MSFT) об объединении усилий для покупки американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd. Цена бумаг Microsoft увеличилась на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 161,60 пункта (0,57%) - до 28653,87 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,46 пункта (0,67%) и составил 3508,01 пункта. При этом индекс впервые закрылся выше отметки 3500 пунктов.

Nasdaq Composite вырос на 70,30 пункта (0,60%), достигнув 11695,63 пункта.

За неделю Dow набрал 2,6%, продемонстрировав рост по итогам третьей недели подряд, S&P 500 поднялся на 3,3%, Nasdaq - на 3,4%, оба индекса выросли пятую неделю подряд. Рост индекса Dow за месяц составил 8,4%, S&P 500 - 7,2%, Nasdaq - 8,8%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник на фоне оптимистичных статистических данных из КНР.

Поддержку рынкам в том числе продолжают оказывать заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, отмечают аналитики.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзаса, в минувший четверг он заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. "Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского Центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,4%.

Инвесторы следят за ситуацией в Японии после того, как в пятницу премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

Розничные продажи в Японии в июле снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 13,1% в июне, свидетельствуют официальные данные.

Падение, которое было отмечено впервые с апреля, эксперты связывают с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в некоторых частях страны.

В годовом выражении розничные продажи в Японии в июле сократились на 2,8% после повышения на 3,9% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали их снижение на 1,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, промпроизводство в Японии в июле увеличилось рекордными темпами - на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 5,8%.

Поддержку настроениям в том числе оказали новости о том, что инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) купила долю в размере более 5% в японских Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co и Sumitomo.

Бумаги этих компаний уверенно повышаются в ходе торгов. Цена акций Marubeni увеличивается на 10,05%, при этом они являются лидерами роста среди компонентов Nikkei 225. Акции Sumitomo укрепляются на 9,8%, Mitsubishi - на 7,3%, Mitsui & Co. - на 7,2%, Itochu - на 4,7%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 2,9%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 2,7%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,7%, как и гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале. Уже в марте, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в августе до 51,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции China Construction Bank Corp. дешевеют на 0,9%. Банк отчитался о падении чистой прибыли на 11% в первой половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Бумаги China Petroleum & Chemical Corp. растут на 3,7%, хотя компания получила чистый убыток в первом полугодии в связи с "беспрецедентными трудностями" из-за падения цен на нефть и снижения спроса из-за пандемии.

Лидерами роста среди компонентов индекса Hang Seng являются бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd., которые прибавляют в цене 7,5%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,8%.

Розничные продажи в Южной Корее выросли на 0,5% в годовом выражении в июле, минимально за три месяца, после подъема на 6,3% месяцем ранее. В помесячном выражении показатель упал на 6% после снижения на 2,3% в июне.

Тем временем промпроизводство в стране снизилось на 2,5% в июле 2020 года по сравнению с годом ранее после снижения на 0,5% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,2%. Снижение промпроизводства было зафиксировано четвертый месяц подряд. В помесячном выражении показатель увеличился на 1,6% при прогнозе роста на 1,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - увеличилась на 2,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,8% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $45,08 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,04 (0,09%). Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,14 (0,33%) - до $43,11 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,07 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

"Перспективы нефтяного рынка по-прежнему выглядят позитивными, однако мы, скорее, ждем медленного подъема, чем быстрого роста, поскольку опасения в отношении спроса сохраняются", - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

"В каждой стране, которая начинает открываться после карантинных мер, мы видим возвращение коронавируса", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс.

Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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