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31 августа 2020 года 09:02

Ренессанс Капитал ожидает спада экономики Грузии в 2020г на 5,8%, в 2021г - роста на 6,1%

ВВП Грузии в 2020 году снизится на 5,8%, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

"Несмотря на значительный спад в туристической отрасли, ВВП Грузии демонстрирует приличные темпы восстановления", - говорится в отчете "Ренессанс Капитал" по экономике Грузии. Отмечается, что динамика нетуристических отраслей, политическая преемственность и возможное улучшение отношений с Россией позволяют прогнозировать восстановительный рост экономики на 6,1% в следующем году.

По оценке аналитиков компании, экономический спад в Грузии замедляется, несмотря на продолжающееся отставание туристической активности и снижение доходов от международного туризма. "Мы полагаем, что полномасштабное открытие Грузией границ может быть перенесено на I квартал 2021 года, поскольку туристический сезон 2020 года подходит к концу, а внешние риски пандемии COVID-19 пока остаются высокими", - сказано в отчете.

Отмечается также, что корректировка импорта, которая способствовала улучшению торгового баланса, а также восстановление притока денежных переводов (рост в июле на 22% в годовом исчислении) поддержали устойчивую динамику обменного курса лари.

"Стабильный приток финансирования из международных финансовых институтов и переориентация этим летом на развитие внутреннего туризма помогли внешнему балансу. Мы ожидаем, что дефицит текущего счета платежного баланса Грузии в 2020 году составит 9,5% ВВП и 5-6% ВВП в 2021-2022 годах", - говорится в отчете.

"Ренессанс Капитал" прогнозирует также курс грузинского лари по отношению к доллару США к концу 2020 года на уровне 3,10 лари/$1, а к концу 2021 года - на уровне 2,90 лари/$1.

В отчете констатируется, что Национальный банк Грузии продолжает смягчение денежно-кредитной политики для поддержки кредитования.

Аналитики компании ожидают, что инфляция в стране продолжит снижаться и достигнет целевого показателя 3% в первой половине 2021 года, а ставка рефинансирования, которая в начале августа текущего года была снижена до 8% годовых, к концу 2020 года снизится до 6,5%, к концу 2021 года - до 6%.

Учитывая поправки, внесенные в госбюджет Грузии в июне этого года, "Ренессанс Капитал" прогнозирует, что дефицит бюджета в 2020 году возрастет до 8% ВВП, но постепенно сократится до 4% и 2% ВВП в 2021 и 2022 годах соответственно. Дефицит бюджета в 2020 году будет финансироваться в основном за счет внутреннего долга и международной помощи. За последние месяцы правительству Грузии удалось договориться о выделении существенной поддержки со стороны международных финансовых организаций в общей сложности на $1,5 млрд (Минфин Грузии ожидает их поступления в полном объеме до конца года).

Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.

Из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Грузии в 2020 году на 4%, Всемирный банк - на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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