Попытка рынка акций подрасти на неделе в надежде на вакцину от COVID-19 завершилась распродажами

Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за мировыми площадками в надежде на вакцину от коронавируса COVID-19 завершилась к концу недели распродажами из-за сохраняющихся опасений новых западных антироссийских санкций на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи после тестирования на неделе сопротивления 3050 пунктов откатился ниже рубежа 3000 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 20 по 26 августа составил $30 млн против $50 чистого притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $10 млн по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 24 по 28 августа индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 2980,17 пункта, индекс РТС прибавил 0,3% и достиг 1265,62 пункта на фоне снижения доллара к 74,17 руб./$1 (-0,63 рубля) и роста октябрьской нефти Brent в район $45,05 за баррель (+1,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях вакцины от коронавируса COVID-19, что ускорит восстановление мировой экономики; индекс МосБиржи поднялся в середину коридора 3000-3050 пунктов во главе с обновившими максимум с начала марта акциями "РусАла" (+3,5%) на новостях об их включении в индекс FTSE All-World. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе видеоконференции министров промышленности стран БРИКС заявил, что падение российской экономики в 2020 году не превысит 5%.

Нефть Brent подрялась к $45 за баррель в ожидании начала сезона ураганов в США - 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены из-за двух ураганов "Марко" и "Лаура".

Попытки рынка акций подрасти во вторник вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 нивелировались геополитическими рисками из-за опасений возможных новых западных санкций к РФ на фоне политического кризиса в Белоруссии; лидерами роста вновь выступили акции "Яндекса" (+3,3%) после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 3030 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1270 пунктов на фоне ослабления рубля.

Представители США и Китая провели телефонные переговоры, в которых отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между странами. Нефть Brent поднялась до $46 за баррель из-за напряженной ситуации в Мексиканском заливе, где было остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за ураганов.

В среду консолидация рынка акций сменилась вечером новой волной роста вслед за индексами в Европе и США, а также на фоне высокой нефти за счет ураганов и статистики Минэнерго США о запасах сырья; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар поднялся до 76 руб./$1), при этом лидировали в росте бумаги "РусГидро" (+3,7%) на фоне известий, что гендиректор может остаться во главе компании еще на пять лет.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности.

Нефть в среду торговалась вблизи максимумов с марта на фоне приближения к Мексиканскому заливу урагана "Лаура", которому была присвоена третья категория. Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей.

Подросли акции Polymetal (+2,4%) на новостях о дивидендах и финотчете за полугодие. Дивиденды за I полугодие составят $0,4 на акцию, чистая полугодовая прибыль компании выросла 2,5 раза (до $381 млн).

В четверг рынок акций снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам (индекс S&P 500 впервые превышал 3500 пунктов) на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; индекс МосБиржи откатился к 3010 пунктам на фоне укрепления рубля. Президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК в четверг заявил, что спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, при этом пик экономических проблем уже пройден, начинается восстановление.

Оценка снижения ВВП США во втором квартале была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%. Как заявил глава ФРС Пауэлл, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил он.

Нефть Brent развернулась вниз и протестировала $45 за баррель после известий об ослаблении урагана "Лаура" в Мексиканском заливе. В четверг утром ураган "Лаура", которому была присвоена четвертая категория, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Однако к вечеру сила урагана "Лаура" снизилась до второй категории, он продолжил движение вглубь штата. Американские СМИ сообщили, что ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

В пятницу рынок акций продолжил снижение вслед за нефтью и фондовой Европой, инвесторы предпочли сократить позиции в рисковых активах перед выходными из-за опасений обострения отношений Россия-Запад в свете продолжающихся протестов в Белоруссии. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов на фоне укрепления рубля.

Нефть Brent стабилизировалась в районе $45 за баррель. Ураган "Лаура" в США не нанес серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли и прибрежным НПЗ. Рынок акций Японии снизился после известий, что премьер-министр страны Синдзо Абэ планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья.

По итогам недели с 24 по 28 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-6%), "ТГК-14" (-3%), "префы" "Транснефти" (-3%); лучше рынка оказались акции Petropavlovsk (+19%), "М.Видео" (+11%), ПАО "ОР" (+7%).

Динамику рынка акций РФ в начале осени будут определять макростатитика, новости о стимулах экономики США и колебания нефти; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2900-3050 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".