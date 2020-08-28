Попытка рынка акций подрасти на неделе в надежде на вакцину от COVID-19 завершилась распродажами
По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 20 по 26 августа составил $30 млн против $50 чистого притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $10 млн по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.
В период с 24 по 28 августа индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 2980,17 пункта, индекс РТС прибавил 0,3% и достиг 1265,62 пункта на фоне снижения доллара к 74,17 руб./$1 (-0,63 рубля) и роста октябрьской нефти Brent в район $45,05 за баррель (+1,8%).
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях вакцины от коронавируса COVID-19, что ускорит восстановление мировой экономики; индекс МосБиржи поднялся в середину коридора 3000-3050 пунктов во главе с обновившими максимум с начала марта акциями "РусАла" (+3,5%) на новостях об их включении в индекс FTSE All-World. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе видеоконференции министров промышленности стран БРИКС заявил, что падение российской экономики в 2020 году не превысит 5%.
Нефть Brent подрялась к $45 за баррель в ожидании начала сезона ураганов в США - 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены из-за двух ураганов "Марко" и "Лаура".
Попытки рынка акций подрасти во вторник вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 нивелировались геополитическими рисками из-за опасений возможных новых западных санкций к РФ на фоне политического кризиса в Белоруссии; лидерами роста вновь выступили акции "Яндекса" (+3,3%) после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 3030 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1270 пунктов на фоне ослабления рубля.
Представители США и Китая провели телефонные переговоры, в которых отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между странами. Нефть Brent поднялась до $46 за баррель из-за напряженной ситуации в Мексиканском заливе, где было остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за ураганов.
В среду консолидация рынка акций сменилась вечером новой волной роста вслед за индексами в Европе и США, а также на фоне высокой нефти за счет ураганов и статистики Минэнерго США о запасах сырья; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар поднялся до 76 руб./$1), при этом лидировали в росте бумаги "РусГидро" (+3,7%) на фоне известий, что гендиректор может остаться во главе компании еще на пять лет.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности.
Нефть в среду торговалась вблизи максимумов с марта на фоне приближения к Мексиканскому заливу урагана "Лаура", которому была присвоена третья категория. Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей.
Подросли акции Polymetal (+2,4%) на новостях о дивидендах и финотчете за полугодие. Дивиденды за I полугодие составят $0,4 на акцию, чистая полугодовая прибыль компании выросла 2,5 раза (до $381 млн).
В четверг рынок акций снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам (индекс S&P 500 впервые превышал 3500 пунктов) на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; индекс МосБиржи откатился к 3010 пунктам на фоне укрепления рубля. Президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК в четверг заявил, что спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, при этом пик экономических проблем уже пройден, начинается восстановление.
Оценка снижения ВВП США во втором квартале была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%. Как заявил глава ФРС Пауэлл, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил он.
Нефть Brent развернулась вниз и протестировала $45 за баррель после известий об ослаблении урагана "Лаура" в Мексиканском заливе. В четверг утром ураган "Лаура", которому была присвоена четвертая категория, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Однако к вечеру сила урагана "Лаура" снизилась до второй категории, он продолжил движение вглубь штата. Американские СМИ сообщили, что ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.
В пятницу рынок акций продолжил снижение вслед за нефтью и фондовой Европой, инвесторы предпочли сократить позиции в рисковых активах перед выходными из-за опасений обострения отношений Россия-Запад в свете продолжающихся протестов в Белоруссии. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов на фоне укрепления рубля.
Нефть Brent стабилизировалась в районе $45 за баррель. Ураган "Лаура" в США не нанес серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли и прибрежным НПЗ. Рынок акций Японии снизился после известий, что премьер-министр страны Синдзо Абэ планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья.
По итогам недели с 24 по 28 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-6%), "ТГК-14" (-3%), "префы" "Транснефти" (-3%); лучше рынка оказались акции Petropavlovsk (+19%), "М.Видео" (+11%), ПАО "ОР" (+7%).
Динамику рынка акций РФ в начале осени будут определять макростатитика, новости о стимулах экономики США и колебания нефти; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2900-3050 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".