Рынок акций РФ в пятницу откатился к 2980п по индексу МосБиржи, выросли золотодобытчики

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в пятницу откатился в район 2980 пунктов по индексу МосБиржи из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам и укрепления рубля; выросли бумаги золотодобытчиков в качестве защитных активов в свете дорожающего золота.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2980,17 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1265,62 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар упал до 74,17 рубля (-0,8 рубля), золото выросло до $1977,3 за унцию (+2,3%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,5%, индекс РТС вырос на 0,3% на фоне подешевевшего на 0,63 рубля доллара.

Подешевели в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "Мосбиржи" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%).

Чистая прибыль "Татнефти" во втором квартале по МСФО составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по чистой прибыли "Татнефти" во втором квартале составлял 16,5 млрд рублей. По итогам полугодия чистая прибыль "Татнефти" составила 42,8 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года.

Выросли бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+8,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4% и +3,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в конце недели российский рынок акций сдерживался от роста сильным рублем и слабой нефтью, а также негативными ожиданиями в потребительском секторе, при этом на глобальном рынке также наблюдалось снижение аппетитов к риску. Иена заметно укрепляется на фоне отставки японского премьер-министра Синдзо Абэ по причине ухудшения здоровья. Среди лидеров дня оказались золотодобывающие компании на фоне роста золота. "ФСК ЕЭС" сообщила о снижении чистой прибыли в I полугодии на 26% (до 37,49 млрд рублей), "Россети" отчитались о падении скорректированной чистой прибыли в I полугодии на 9,3% (до 54,8 млрд рублей), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%, до 2716 рублей) сообщило о росте выручки в II квартале на 3,1%, но чистая прибыль упала на 25,1% (до 6,9 млрд рублей). Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли на 30 июня в размере 33 рубля на акцию, или 11 рублей на GDR.

Решение ФРС о применении средней инфляции за период, а не конкретной величины, также работает в пользу российской валюты. С другой стороны, Федрезерв разочаровал рынки отсутствием информации о каких-либо новых мерах поддержки, которые могли бы эту самую инфляцию вывести на значения выше 2%, отмечает аналитик.

На рынке нефти торги проходят без особого пессимизма: инфраструктура Луизианы и Техаса в США существенно не пострадала от урагана "Лаура", поэтому котировки вернулись к уровню до данного события. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обещала усилить борьбу с потеплением - она поддержала механизм углеродного налога и подчеркнула, что текущие глобальные усилия по борьбе с изменением климата недостаточны. С одной стороны, от европейского углеродного налога могут пострадать российские нефтяники. В России возможные будущие потери уже оценивают в $33 млрд. Однако подобные обещания канцлера ФРГ также говорят о том, что процесс вывода из оборота угольных электростанций может ускориться. Также ускорится их замена на генерацию с помощью природного газа, который в разы меньше производит углекислый газ. Соответственно, данное обстоятельство работает в пользу "Газпрома" и его проекта "Северный поток - 2", считает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, инвесторы перед выходными решили не рисковать, рынок акций продолжил коррекцию вниз на фоне роста геополитических рисков, связанных с ситуацией в Белоруссии. Акции "ЛУКОЙЛа" продолжили снижение, отыгрывая вышедший накануне слабый отчет за II квартал.

Акции "Группы ЛСР" (+0,3%, до 776,6 рубля) пользовались небольшим спросом, несмотря на неожиданное объявление спецдивидендов. Компания выплатит 20 руб. на акцию. Ранее "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) платила один раз в год по 78 руб., но по итогам 2019 года и из-за пандемии коронавируса дивиденды сократились до 30 руб., компания начала обратный выкуп акций. Теперь ситуация нормализовалась, и эмитент решил доплатить часть дивидендов, отмечает Карпов.

Как отмечает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков, ралли в техсекторе США остается локомотивом роста американских индексов, высокий аппетит к рисковым активам сохраняется.

Похоже, что инвесторов сейчас все меньше волнует фундаментальные характеристики эмитентов акций. Мультипликаторы многих зрелых компаний достигли беспрецедентно высоких уровней. Такая ситуация вполне закономерна, учитывая объемы свежей ликвидности от ФРС и "супермягкую" монетарную политику, которой придерживаются центробанки крупнейших стран. Инфляционные ожидания толкают вверх цены активов, которые активно скупают как институциональные, так и частные инвесторы. С другой стороны, рано или поздно инвесторы будут все больше задумываться об обоснованности оценок их акций, а учитывая, какой прирост стоимости получили портфели в этом году, коллективное желание зафиксировать прибыль и понизить риск может привести к ощутимой коррекции на широком рынке в целом и в особенно в перегретом техсекторе.

Про коронавирус, похоже, уже все забыли. Хотя количество регистрируемых случаев продолжает оставаться на близком к рекордным уровням, влияние этого фактора уменьшается с каждым днем, что стало возможным благодаря набору причин - успехам в лечении и разработке вакцин и коллективному иммунитету (никто всерьез не обсуждает новые масштабные локдауны).

Глава Федрезерва своим выступлением воодушевил рынки, снова уверив, что регулятор "даже не думает о повышении ставок". Также Пауэлл сообщил, что его не пугает небольшое превышение инфляции над уровнем 2%, который Федрезерв таргетировал ранее. Тем временем, ситуация на рынке труда США остается тяжелой, очередной 1 млн американцев за последнюю неделю впервые обратился за пособиями по безработице. До нормальных уровней рынку труда еще очень далеко, его восстановление в последнее время заметно замедлилось, отмечает Бирюков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что российский рынок акций по-прежнему выглядит слабо, политические риски для рублевых активов преобладают. Накануне в СМИ прошла информация, что президент РФ создал "резерв силовиков" на случай помощи Белоруссии. Это говорит о том, что Россия будет активно поддерживать действующую белорусскую власть, следствием чего может стать очередное обострение отношений Россия-Запад. На российском рынке также сработал "фактор пятницы", когда игроки предпочли не переносить "длинные" позиции через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением Навального.

После взлета на сильном урагане в Мексиканском заливе нефть Brent вернулась в привычный коридор $44,5-45,5 за баррель и даже протестировала на прочность его нижнюю границу. Ураган ушел, не нанеся серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли, и поводов для движений на нефтяном рынке вновь нет. Но нефть уже очень долго "болтается" в данном диапазоне, поэтому выход из коридора может быть сильным, считает Антонов.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,3-0,6%), но продолжает подъем Америка (индекс S&P 500 в вырос на 0,3%).

Рынок акций Японии снизился после известий, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья. Абэ, которому сейчас 65 лет, в августе дважды ложился в больницу. При этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия. Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время, он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.

По данным Минторга США, доходы населения в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы повысились на 1,9%. Эксперты в среднем ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

Нефть в пятницу умеренно снижается на фоне ослабления урагана в Мексиканском заливе. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,05 за баррель (-0,1% и -1,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $43,03 за баррель (-0,02% и -0,8% накануне).

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-12,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,7%), ПАО "НИжнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,5%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,9% и +4,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+6,6% и +5,2% "префы"), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+4,2%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,14 млрд рублей (из них 8,912 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 10,948 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").