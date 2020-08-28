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28 августа 2020 года 18:57

Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, изменения котировок других бумаг оказались незначительными

Москва. 28 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились как из-за падения "аппетита к риску" на глобальных рынках, так и в связи с ростом геополитических рисков; изменения котировок среднесрочных бумаг оказались незначительными, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели на рынке российских еврооблигаций наблюдалась определенная консолидация цен на достигнутых уровнях после заметного падения предыдущей недели. Давление на котировки отечественных евробондов в конце второй декады августа оказывали прежде всего политические факторы - это и опасения, связанные с возможными новыми антироссийскими санкциями из-за обвинений со стороны Европы и США во вмешательстве во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии, и неопределенность в связи с госпитализацией Алексея Навального, одного из российских оппозиционеров. Но поскольку рыночные опасения за выходные не оправдались, то в понедельник активность продавцов снизилась, и рынок в целом перешел в стадию консолидации.

Основным поддерживающим фактором выступал сформировавшийся на глобальных рынках оптимизм инвесторов в отношении облигаций развивающихся стран на фоне новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Вместе с тем котировки российских еврооблигаций во вторник перешли к умеренному снижению на фоне охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. Продажи в российских облигациях активизировались после публикации данных об ухудшении потребительских настроений в США. Индекс потребительского доверия в США в августе 2020 года снизился второй месяц подряд, до 84,8 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июльское значение оценивалось в 92,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в августе до 93 пунктов.

В середине недели доходности валютных гособлигаций России продолжили плавно подрастать. Продажи российских бумаг проходили вместе с остальными emerging markets; наиболее ярко эти настроения проявились в отношении турецкой лиры и суверенных еврооблигаций Турции. Глобальные инвесторы продолжили отыгрывать ухудшение потребительских настроений в США, а также неопределенность относительно восстановления мировой экономики. Дополнительное давление на отечественные евробонды оказывали геополитические риски как из-за ситуации в Белоруссии, так и в связи с госпитализацией Навального. Вместе с тем от более сильного ценового падения долговые бумаги emerging markets удерживали ожидания сохранения нулевых процентных ставок в США в течение долгого периода. Но этих ожиданий было недостаточно для стабилизации ситуации на мировых долговых рынках. К тому же неопределенности добавлял и такой фактор, как приближающиеся президентские выборы в США.

После двух дней падения в четверг котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх. Участники рынка воспользовались благоприятной внешней конъюнктурой, которую сформировали в том числе заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме, ранее традиционно проходившем в Джексон-Хоуле. Дополнительную поддержку отечественным евробондам оказал прошедший 26 августа первичный аукцион по размещению ОФЗ. Несмотря на то, что Минфину пришлось предоставить ценовой дисконт к котировкам вторичного рынка, аукцион продемонстрировал высокий интерес инвесторов к российским гособлигациям. Минфин на аукционе продал 4-летний выпуск ОФЗ 24021 с плавающей ставкой на сумму 85,2 млрд рублей при общем спросе 297,4 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 98,55% от номинала; средневзвешенная цена составила 98,6311% от номинала. При этом в момент сбора заявок на вторичном рынке выпуск торговался в диапазоне 98,7-98,8% от номинала.

Федеральная резервная система одобрила новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. "Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Глава Федрезерва объявил о новом подходе американского Центробанка, который предполагает сохранение стимулов даже при росте инфляции выше 2% цели. ФРС будет ориентироваться на средний уровень инфляции за некий продолжительный период, что допускает рост цен выше ориентира в 2% после периодов отставания от него в прошлом. Также Пауэлл заявил, что Федрезерв будет добиваться максимальной занятости и более широкого укрепления рынка труда.

В последний торговый день недели ситуация на мировых рынках капитала ухудшилась, что негативно сказалось и на динамике российских еврооблигаций, которые 28 августа перешли к плавному ценовому снижению.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 114,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней всего на 1,5 базисных пункта и 28 августа составил 178 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 1,32% (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 3,28% годовых), с погашением в 2042 - на 1,69% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 2,5 пункта и составил 230,5 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 1,64% (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 3,23% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,19%, подорожав до 113,18% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 2,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,12%, до 115,23% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,93% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,27%, до 110,72% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов, составив 113 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, умеренно снизятся под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках упадет из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем. Кроме того, фиксации прибыли участниками рынка будут способствовать возросшие геополитические риски из-за ситуации в Белоруссии, а также неопределенности с госпитализацией Навального.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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