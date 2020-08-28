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28 августа 2020 года 18:56
Базовый сценарий для Brent на ближайшие сессии - $44,5-46,5 за баррель - "Фридом Финанс"
Нефть марки Brent продолжает в пятницу консолидироваться возле отметки $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Ураган "Лаура" ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. "До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по числу активных буровых вышек. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев было зафиксировано увеличение их числа. Если тренд укрепится, это укажет на увеличение спроса со стороны нефтепереработчиков в США, что отчасти может поддержать котировки нефти. В базовом сценарии на ближайшие сессии мы видим нефть по $44,5-46,5", - пишет специалист компании в своем комментарии.
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28 августа 2020 года 20:01
Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за мировыми площадками в надежде на вакцину от коронавируса COVID-19 завершилась к концу недели распродажами из-за сохраняющихся опасений новых западных антироссийских санкций на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи после тестирования на неделе сопротивления 3050 пунктов откатился ниже рубежа 3000 пунктов. читать дальше
.28 августа 2020 года 19:45
Рубль вечером ускорил рост и торгуется к доллару и евро вблизи максимумов с начала последнего торгового дня недели
Москва. 28 августа. Доллар и евро усилили падение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели. читать дальше
.28 августа 2020 года 19:29
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в пятницу откатился в район 2980 пунктов по индексу МосБиржи из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам и укрепления рубля; выросли бумаги золотодобытчиков в качестве защитных активов в свете дорожающего золота. читать дальше
.28 августа 2020 года 18:57
Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, изменения котировок других бумаг оказались незначительными
Москва. 28 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились как из-за падения "аппетита к риску" на глобальных рынках, так и в связи с ростом геополитических рисков; изменения котировок среднесрочных бумаг оказались незначительными, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 августа 2020 года 18:35
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,80 рубля до 0,85 рубля за штуку с учетом сильных финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем... читать дальше
.28 августа 2020 года 18:12
Риски возврата нефти марки Brent к фундаментальному диапазону $38-42/барр. высокие, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели пыталась закрепиться выше привычного диапазона $44-46/барр., констатируют специалисты банка Поддержкой стал климатический фактор: из-за... читать дальше
.28 августа 2020 года 17:45
Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС остается нейтральной, говорится в комментарии "Алго Капитал". Вместе с тем, в отличие от североамериканских фондовых индексов, они сейчас далеки от своих исторических максимумов. Российский рынок акций прекратил свой рост еще с середины... читать дальше
.28 августа 2020 года 17:19
Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60% - BCS GM
Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60%, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM) АФК "Система" 2 сентября будет собирать заявки на 10-летний выпуск АФК "Система"-001Р-15бо объемом 10 млрд руб. и офертой через 4 года.... читать дальше
.28 августа 2020 года 16:43
(добавлена таблица) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимость этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная цена "префов" "Татнефти", рассчитанная аналитиками "ВТБ... читать дальше
.28 августа 2020 года 16:11
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимость этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная цена "префов" "Татнефти", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", не изменилась... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:46
нтернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях, к такому выводу пришли эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции" по итогам онлайн-диалога для инвесторов с компанией Mail.ru Group. "ВТБ Капитал Инвестиции" провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:30
Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне сниженной активности игроков в последний торговый день недели
Москва. 28 августа. Доллар и евро отыграли часть утренних потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели. читать дальше
.28 августа 2020 года 15:22
Потенциал существенного укрепления рубля на следующей неделе сохраняется в случае спокойной геополитической ситуации, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром пятницы рубль укреплялся на 0,5% на фоне глобально слабеющего доллара США.... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:40
Возможно снижение рынка акций во второй половине сессии 28 августа и на торгах 31 августа под влиянием июльских протоколов сессии ФРС и негативной реакции инвесторов на выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:14
Рубль может подешеветь до 75 руб./$1 к вечеру пятницы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Не исключено, что к вечеру пятницы рубль подешевеет до 75 руб./$1 – часть инвесторов может закрыть позиции, опасаясь усиления геополитической... читать дальше
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