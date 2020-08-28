Газпромбанк поднял оценку акций РусГидро на 6%, сохранив рекомендацию "нейтрально"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,80 рубля до 0,85 рубля за штуку с учетом сильных финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем рекомендация "нейтрально" для этих бумаг экспертами была сохранена на фоне имеющегося в среднесрочной перспективе риска роста capex компании, связанного с реализацией программы модернизации мощностей на Дальнем Востоке.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,75 рубля за штуку.