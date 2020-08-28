Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС остается нейтральной - "Алго Капитал"

Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС остается нейтральной, говорится в комментарии "Алго Капитал". Вместе с тем, в отличие от североамериканских фондовых индексов, они сейчас далеки от своих исторических максимумов. Российский рынок акций прекратил свой рост еще с середины августа. Как обычно, отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос, сдерживающим фактором для него послужила тенденция к усилению внешнеполитических рисков. Логичным последствием этого вполне может стать дальнейшее ужесточение режима внешних санкций против РФ.

Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

В целом же мы ожидаем в пятницу закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным понижением не более 1%. Не исключено, что оно окажется минимальным", - пишет Манжос.