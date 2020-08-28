Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60% - BCS GM

Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60%, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM)

АФК "Система" 2 сентября будет собирать заявки на 10-летний выпуск АФК "Система"-001Р-15бо объемом 10 млрд руб. и офертой через 4 года. Ориентир доходности к погашению объявлен в диапазоне 180-195 б.п. премии к G-curve.

"Близкие по дюрации выпуски АФК "Система" торгуются с доходностями в диапазоне 6,6-6,8%, что соответствует премии к кривой ОФЗ около 160-180 б.п. На наш взгляд, справедливая премия к кривой ОФЗ нового выпуска АФК "Система"-001Р-15бо находится около верхней границы указанного диапазона, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,80-6,90% и ставке купона 6,69-6,78%", - указывают аналитики BCS GM.