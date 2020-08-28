Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне сниженной активности игроков в последний торговый день недели

Москва. 28 августа. Доллар и евро отыграли часть утренних потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели.

Курс доллара США составил 74,37 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,59 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,18 копейки - до 80,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,72 копейки, до 74,6382 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,12 копейки, до 88,7448 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро в последний торговый день недели. Основное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на начавшемся в четверг двухдневном мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Глава американского центробанка заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Народный банк Китая в пятницу укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов, до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

Как пишет в пятницу агентство Синьхуа, на укрепление юаня влияют восстановление экономики Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара на глобальном рынке.

Участники торгов ждут данных о доходах и расходах американцев в июле. Министерство торговли США опубликует данные в 15:30 МСК.

"Объявление ФРС о смягчении таргета по инфляции способствовало ослаблению доллара к основным валютам и поддержало спрос на рисковые активы. Глава ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что теперь американский Центробанк будет добиваться инфляции "в среднем" 2%, т.е. будет допускать периоды превышения данного уровня. Позже президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард уточнил, что текущая траектория позволяет инфляции на какое-то время держаться на уровне 2,5%. Кроме того, отсутствие новых явных признаков эскалации геополитической ситуации дало передышку рублевым активам - после достаточно сильного движения валютного рынка с прошлой недели инвесторы частично сокращают короткие позиции в рубле", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

"Динамика рублевого сегмента неоднородна, в то время как рубль укрепляется на 0,4% и стоит около 74,4 руб./$1, фондовая секция торгуется в красной зоне - индекс МосБиржи теряет 0,9%. Укрепление рубля может быть локальным на фоне повышения глобального интереса к рисковым активам, а также ослабления доллара в связи со смягчением ДКП со стороны ФРС США. Мы не ожидаем, что российская валюта способна ощутимо укрепиться в текущих условиях в связи с сохраняющимся давлением со стороны внутренних факторов", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому снижению в ходе торгов в пятницу, трейдеры следят за новостями об урагане "Лаура". При этом по итогам текущей недели котировки могут продемонстрировать рост.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу снизилась на 0,13% - до $45,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,01%, до $43,04 за баррель.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

В то же время тревоги по поводу медленных темпов восстановления спроса на топлива усилились после того, как Джером Пауэлл предупредил о растущих понижательных рисках для занятости и инфляции в связи с пандемией.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК пятницы достигло 24 млн 452 тыс. 629 человек, увеличившись за сутки на 352 тыс. 675, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

ЦБ РФ с 24 по 26 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,52% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 4,69% годовых.