Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях, к такому выводу пришли эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции" по итогам онлайн-диалога для инвесторов с компанией Mail.ru Group.

"ВТБ Капитал Инвестиции" провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия представители эмитента рассказали о текущих трендах на рынке онлайн-рекламы, поделились планами дальнейшего развития. Участники онлайн-конференции задавали вопросы о стратегии компании и новых точках роста.

В ходе мероприятия было отмечено, что переток рекламных бюджетов в сторону онлайн продолжится. Mail.ru Group в связи с этим ожидает роста своей доли с 16% до минимум 20% на рынке рекламы. Также менеджмент компании рассчитывает на рост финансовых показателей за счет развития в области игр и образовательных проектов. На онлайн-образование приходится всего менее 3% от общих объемов рынка образования в РФ (1,8 трлн руб.), это направление имеет огромный потенциал. Выручка компании от проектов по данному профилю во втором квартале выросла на 264% г/г и превысила 1 млрд руб. В ходе конференции был задан вопрос о выплате дивидендов в будущем. Представители компании не исключили такую возможность при наличии свободного денежного потока, отсутствии привлекательных инвестиций или в случае продажи непрофильных активов.